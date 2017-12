Més foc i nous

Pastors, àngels i dimonis ocuparan aquestes festes de Nadal el Teatre Municipal de Girona. Una autèntica lluita entre el bé i el mal, mentre els pastors fan camí cap a Betlem, on ha nascut Jesús. Els Pastorets de Girona, que posen en escena els membres del grup Proscenium sota la direcció de Joan Ribas, s'ha convertit en una de les obres més atractives d'arreu de Catalunya, emplenant les set sessions que fan cada temporada. «El seguiment i fidelitat del públic és el que ens fa repetir cada any», explica Joan Ribas.

Tradició, modernitat i renovació són les principals qualitats de l'obra de teatre, que arriba a la seva 37a edició. La història que expliquen Els Pastorets de Girona és una adaptació d' El Misteri de Nadal del mossèn Francesc Gay, que es renova anualment. L'obra està protagonitzada per uns pastorets moderns amb problemàtiques actuals, que van a veure Jesús.

Enguany, la representació comptarà amb una petita introducció de la història dels pastors, molt vinculada a la ciutat de Girona. «Hem realitzat una pel·lícula on el protagonista és l'àngel de la catedral de Girona. Aquest anuncia als actors el naixement de Jesús. Ràpidament tots els intèrpretes baixen per les escales de la catedral en direcció a l'ajuntament a buscar el vestuari», explica Ribas. Aquesta petita pel·lícula es podrà veure en pantalla a l'inici de l'actuació d' Els Pastorets de Girona.

Enguany, la representació posa més èmfasi en l'infern amb nous protagonistes –una mulassa i xanquers– i amb una escenografia més potent. «Cada vegada s'incorporen més efectes i dissenys digitals a través dels projectors, cosa que permet poder canviar diferents vegades l'escenografia de l'obra», explica Ribas. Un total de 150 persones –entre actors, figurants i tècnics– fan possible la representació.



Vinculats a l'actualitat

Un any més, Els Pastorets de Girona posaran en relleu la crisi dels refugiats amb una crítica especial a l'escena final de l'obra. «La situació no ha canviat gens respecte a l'any passat, Espanya es va comprometre a acollir centenars de refugiats i gairebé no n'ha acollit cap», manifesta Ribas. En canvi, la situació política que viu Catalunya no tindrà pes als Pastorets. «Entenem que la política s'ha posat en un tema molt seriós i incert, el dia de l'estrena de l'obra, el 25 de desembre, no sabem què haurà passat. És per aquest motiu que vam decidir no entrar en el tema», explica Ribas.