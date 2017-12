Un ornament a les llars

La representació del pessebre també ocupa un racó especial a la major part de les llars catalanes. Un bon lloc per comprar les figures i petits detalls que configuren la representació del naixement de Jesús és a les fires de Nadal que s'organitzen en diferents punts del territori. El lloc ideal també per comprar el personatge més famós del pessebre: el caganer.

L'empresa Caganer.com, de la família Alós-Pla de Torroella de Montgrí, fa 25 anys que elabora artesanalment figures de caganers populars que homenatgen personatges famosos, reals i de ficció, i cada temporada en crea de noves. Entre les novetats d'aquest any, hi ha els caganers dels «Jordis» (Jordi Sánchez i Jordi Cuixart), el del major Trapero, el del catalanet i la catalaneta i el pilar de 4 dels castellers.

També es podran trobar els caganers dedicats als cuiners amb estrella: els tres germans Roca i Ferran Adrià. No hi podien faltar els que fan un homenatge als polítics catalans com ara Anna Gabriel i Gabriel Rufián, i els internacionals Emmanuel Macron, Nicolás Maduro i Kim Jong-un.

Els còmics i personatges infantils també hi tenen representants com per exemple el Petit Príncep, Pinocho, Garfield, Arale i, del món del cinema, Chewbacca i Spock. Pel que fa a les figures inspirades en oficis, s'hi podran trobar l'advocada, la policia local, l'agent rural, el treballador del SEM, la cartera de Correus i el dentista, entre molts altres.

Tots els caganers de Caganer.com són fets de fang i dissenyats i elaborats artesanalment al taller de Torroella de Montgrí. Els enllesteixen gràcies a la col·laboració que l'empresa té amb entitats que treballen amb persones amb discapacitat, com són el Centre Tramuntana de Palafrugell i la Fundació Altem de Figueres. També col·laboren amb el centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres.