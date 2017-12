Les nadales de suport als independentistes presos que triomfen a la xarxa

En els darrers dies s'han difós a YouTube i altres xarxes socials dues nadales reivindicatives que recorden els independentistes presos. La primera que es va publicar va ser "No tothom torna a casa per Nadal", una adaptació de la nadala tradicional Xarrampím, en la que el grup gironí liderat per Carles Cors canta entre reixes i amb samarretes grogues. Una de les frases de la cançó diu "Xarrampim, xarrampim, xarrampó, l´Undargarín a casa i els Jordis a la presó"

La segona de les nadales s'ha publicat les darreres hores. L'ha difós l'ANC i és una versió de la cançó del gironí Josep Thió 'Quan somrius', adaptaa per donar suport a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn en aquestes dates assenyalades. Es tracta d'un videoclip on es veuen imatges de diversos grups de persones cantant la cançó i abillades amb peces de roba de color groc, ja sigui els populars llaços o altres com barrets. L'entitat ha acompanyat el vídeo amb un text en què es pot llegir: "Avui, com cada dia, trobarem a faltar els Jordis, l'Oriol i en Joaquim. Per això hem volgut sentir-los ben a prop aquest Nadal creant aquesta cançó, composta especialment per a ells".