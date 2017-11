Vols visitar el teu banc com ho faria Tom Cruise? Obre els ulls

Recordes la pel·lícula d'Arnold Schwarzenegger «El sisè dia» (2000), en què per accedir a unes instal·lacions el personal usava l'empremta digital? Tot just havien passat vuit anys quan va deixar de ser ciència-ficció i es va imposar en les nostres vides. I aquella de Tom Cruise, «Minority Report» (2002), en la qual gràcies al reconeixement de l'iris eren capaços de detectar la ubicació del subjecte?

El futur ens ha arribat tan ràpid com els usuaris hem decidit adoptar-lo i s'ha convertit en un procés tan habitual com agafar el mòbil i utilitzar-lo una mitjana de tres hores diàries.

Les connexions són cada vegada més ràpides, les aplicacions més grans, i els usuaris demanen facilitat, usabilitat i sobretot seguretat. Lluny del futur distòpic que ens presagiaven les dues pel·lícules, el que ens ofereix ja el present és un apassionant món en què qualsevol amb un dispositiu mòbil amb un maquinari d'escaneig de l’iris pot accedir al seu mòbil, als missatges, a les app, al correu i a la seva banca personal.

Però, és realment segur?

Reconeixement de l'iris

Per a David Alonso, director de l'àrea d'empreses de Samsung, el reconeixement de l'iris és 200 vegades més segur que la identificació per empremta dactilar, ja que l'iris configura un mapa biomètric amb 266 punts únics. El reconeixement facial té algun però, i és que la nostra cara va canviant amb el temps, per no dir que si tens un germà bessó també podria entrar al terminal. En canvi, l'iris és invariable des que naixem i no és replicable.

Per a la banca, la ciberseguretat biomètrica és una màxima i és un dels motius pels quals aquesta tecnologia té tot el sentit del món. Des del setembre passat, el banc britànic TSB Bank, algun banc local als EUA i un altre a Corea ja han provat el mètode. Però el gran pas l'acaba de donar el BBVA. Per a Raúl Navarrete, director de Canals Mòbils de BBVA Espanya, "l'important és ser a prop dels nostres clients que fan un esforç per comprar un terminal, i volem que el banc els pugui facilitar les mateixes funcionalitats. És tan fàcil com registrar l’iris en un Samsung S8, usar-lo com a patró de desbloqueig i configurar l'aplicació de BBVA amb el mateix mètode."

Firmes, targetes, contrasenyes... això ja és passat

D'aquesta manera l'accés és molt més veloç i més amigable i ens evita recordar els llargs passwords i logins numèrics que tenim habitualment. Entrar a l'aplicació és més ràpid que un parpelleig i el nivell de ciberseguretat està avalat per la plataforma de seguretat Samsung Knox, que guarda la informació en una àrea de seguretat del dispositiu anomenada TrustZone.

Carmen Sánchez, de 86 anys i d’Àvila, va cedir tots els seus comptes bancaris a la persona que tenia cura d'ella i gairebé va acabar arruïnant-la. "Amb aquests sistemes -apunta Raúl Pérez, director adjunt de Transformació Digital de BBVA- el control sempre el té el client. De setembre del 2016 a setembre del 2017 s'ha passat de 24 milions d'accessos a 56 milions i esperem que segueixi creixent exponencialment."