Cada cop les tendències són més estúpides

Ekaitz López de Guereñu CassÀ de la Selva

Avui dia les tendències creades per internet són cada cop més ridícules. Com a exemple hi ha un «repte» que et fa posar-te un got de vidre als llavis i agafar aire per la boca, la qual cosa fa que els llavis se´t facin gegants. La gent per tal d´aconseguir una mica de fama fa el que sigui. S´ha de tenir en compte que molta gent està desesperada per aconseguir una mica de fama sense cap mena de noció de les conseqüències que té fer algun d´aquests reptes. N´hi ha de tot tipus, la part dolenta és que en molts casos no només afecta la persona que s´està ridiculitzant sinó que en algunes situacions també afecta la persona que t´ajuda a fer aquesta bajanada. Hi ha un altre repte que consisteix a agafar un gelat i a davant de la dependenta o dependent aixafar-se´l al front fent veure que s´és un unicorn, d´aquí el nom: «Unicorn challenge». També n´hi ha de només fer un ball una mica estrany en el qual sembla que estàs corrent però estàs caminant. Però per arribar al centre de la qüestió s´ha de saber qui l´ha començat. Aquesta recerca no és gaire difícil ja que solen ser persones famoses que s´avorreixen en la seva immensa casa de més de vuitanta milions d´euros amb vint cotxes en tres garatges especialitzats per als vehicles. Bé, me n´he anat una mica del tema però aquests famosos necessiten encara més atenció de la que reben, jo crec que molts d´aquests estúpids reptes es fan per captar l´atenció de la gent, ja que n´hi ha un que es diu: el repte de no jutjar o «don´t judge me challenge» que converteix en un estereotip encara més el tema de la bellesa, ja que t´has de maquillar per semblar lleig i tapes la càmera del mòbil i de cop ets la persona més bella del món i tothom està ben maquillat i les persones que no són les més guapes del món encara s´enfonsen més.

Les fulles

Gemma Mira Bussó girona

Voldria amb aquesta carta cridar l´atenció dels responsables dels parcs i jardins de l´Ajuntament de Girona, per tal de buscar una senzilla solució al perill de ­lliscament que en aquestes dades representen les fulles caigudes dels arbres, en especial les dels plàtans.

Jo que tinc la meva casa al carrer Sant Ignasi de Girona, cada dia, per anar a buscar el tren, haig de caminar per la gran vore­ra de la ­carretera de Barcelona que fa ­frontissa amb el parc del Migdia.

Els meravellosos plàtans que són com una continuació del Parc, els mateixos que ens donen una refrescant ombra durant l´estiu, s´han despullat de les seves fulles i, amb una abundància que es ­correspon a la seva grandària, han teixit una catifa de fulles superposades a quasi tota la superfície de la vorera.

I aquesta catifa és realment un perill per a tots els caminants que la trepitgem per fer el nostre ineludible camí.

És un perill per a tothom, però especialment per a la gent gran. No fa gaires dies que davant meu una senyora que aparentava una edat semblant a la de la meva àvia, va caure ben llarga a terra, i es va colpejar al cap en la caiguda. Per sort la patacada no va portar greus conseqüències, però la pobra ­senyora va estar una bona estona quasi inconscient.

Jo mateixa, que només tinc 17 anys, hi he relliscat més d´una vegada, amb caigudes que per sort mai han estat dolentes.

Jo crec que una solució no gaire costosa per als serveis de neteja de l´Ajuntament, seria portar a terme cada matí, quan comença a clarejar, un reg amb mànega de pressió i seguidament recollir les fulles amb les camionetes adients.

No serien gaires dies ni gaire temps, però evitar una sola de les caigudes de les persones amb menys facultats físiques, els grans, és motiu suficient per justificar qualsevol cost.

Nadal vol dir pau

francesc A. picas la jonquera

Nadal vol dir pau. Nadal vol dir amor. Nadal vol dir no volem ­guerres. Nadal vol dir fora odis. ­Nadal vol dir volem un món alegre. I feliç. Nadal vol dir pau en els cors, pau a les famílies, pau en els ­pobles, pau en el món. Nadal vol dir justícia i caritat per als oprimits, per als pobres, per als abandonats. Nadal vol dir amor als infants, als avis, als malalts. Nadal vol dir ­estimar Déu i el pròxim als peus de l´Infant nat en el Pessebre. Per ­Nadal tots els homes de la Terra ­cantem en veu potent i amb el cor ple d´alegria; som germans, totes les races i pobles, fora lluites i ­rancors, som germans, que la Pau regni per Nadal arreu del món.