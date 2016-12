ERC i el pal de paller

Difícilment un país pot tenir força sense un gran partit majoritari. Des de la desaparició de la vida política de Jordi Pujol, a Catalunya ja no han existit governs forts, sinó que primer amb els tripartits d'esquerres i ara amb la macedònia de personatges de Junts pel Sí més els cupaires fan que les contradiccions aflorin per tots costats. Avui mateix la CUP marca l'agenda política i té els ciutadans molt entretinguts amb els seus xous setmanals. Ha estat lamentable la crema de fotografies del rei en seu parlamentària o els insults al conseller Jordi Jané. Però ja se sap, és el peatge que han de pagar Puigdemont i Junqueras per gaudir del suport d'una colla de radicals que ara han de posicionar-se entorn del pressupost de la Generalitat. Tothom donava per fet que la CUP donaria suport als números d'en Junqueras. Segur que al final no hi haurà sorpreses, atès que les enquestes no els són favorables en cas d'una convocatòria electoral, però totes aquestes setmanes de desgast i de conflicte permanent esgoten el personal i fins i tot refreden a centenars d'independentistes de bona fe.

És per això que els països necessiten governs forts. Avui a casa nostra li toca jugar aquest paper a ERC. És evident que els republicans no volen reeditar la coalició actual i aniran tots sols a les eleccions. I més quan el PDECat difícilment aconseguirà més d'una vintena d'escons. L'antiga Convergència té un panorama desolador i en el futur haurà de conformar-se a ser un apèndix d'ERC si de debò vol continuar pintant alguna cosa en el panorama polític català.

Oriol Junqueras és conscient que amb una cinquantena de diputats podrà escollir qualsevol company de viatge. El ventall pot anar des de Podem, passant pel PSC o el PDEeCAT. I així es pot comprovar com el líder republicà cada dia es mostra més prudent, més didàctic i més dialogador fins i tot amb els membres del Govern central. Mentre Puigdemont sap que té els mesos comptats i pot radicalitzar-se al màxim, Junqueras té al davant molt camí per recórrer i sense renunciar a res, no es tanca en banda davant dels cants de sirena que arriben de La Moncloa.

L'estratègia dels republicans només podria alterar-se si de debò Ada Colau fes una aposta per la Generalitat. Però en unes eleccions al 2017 l'actual alcaldessa no podrà abandonar l'Ajuntament de Barcelona. El camí de Junqueras cap a la presidència del govern català no sembla a hores d'ara que pugui patir gaires obstacles. Enfonsada l'antiga CiU, un PSC en crisi permanent i uns Ciutadans i PP sense projecte per a Catalunya, arriba l'hora del vell partit republicà que ha superat moltes crisis i no ha canviat de nom. ERC pot assolir molt vot útil que fins ara s'havien emportat altres candidatures. Primer, Pujol; més tard, Maragall i fins i tot Mas els darrers anys. Els esforços de Junqueras per centrar el seu discurs són notoris. Difícilment es poden escoltar o llegir estirabots com en altres temps. Aquestes relliscades avui ja les protagonitza una CUP que cada dia té un electorat més reduït. I al seu costat un PDECat molt desdibuixat que no se sap ben bé a quin sector de la societat es dirigeix.

Sóc dels que penso que, malgrat la crisi que viu la classe política, els països necessiten partits forts per a afrontar els reptes de futur. A casa nostra, el sector unionista no en té cap, però l'independentisme avui està en condicions de lluir una ERC com a pal de paller de Catalunya.