La lleugeresa digital

Les xarxes socials van superar els periòdics impresos com a mitjà d'informació el 2015, segons l'Institut Reuters. La rivalitat a la Web, però, descansa sobre una fórmula que no casa amb allò que els teòrics anomenen transmèdia storytelling: moltes notícies d'agència gratuïtes a les portades dels ciberdiaris i poc contingut exclusiu de pagament.

Bloguers i instagramers, en especial, de tendències, com Dulceida, Hola Cuore, Mes Voyages à Paris, Inés Arroyo, Blanca Miró, Andrea Belver, Gigi Vives, etc., han convertit la seva afició en una professió, de vegades, sense tenir la majoria d'edat. Potser això els ha costat legitimitat, però s'han postulat com a complements –alhora rivals– dels mitjans de comunicació. Moltes d'elles tenen més visites i seguidors que les empreses periodístiques.

Com a conseqüència de l'anonimat i l'ambigüitat imperants entre cert tipus d'agents digitals, a partir de la dècada de 2010, van proliferar blogs i perfils en què el comentari i la sàtira es barregen amb resultats dispars. Han despuntat comptes fake i apòcrifs de Twitter com Autobús de Campanya o Modernet de Merda, extensions virtuals del sarcarme televisiu de Polònia o de la lleugeresa en la informació política de la ràdio catalana.