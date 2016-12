Royal desastre

Cada vegada que en algun lloc llegeixo el nom Royal Marine, com va passar dissabte passat en arribar a la pàgina 17 del Diari de Girona, els péls se'm posen de punta. Royal Marine és una enorme promoció immobiliària, construïda en dues fases als anys 80 i 2000, a la part més allunyada del mar de l'urbanització Santa Margarida de Roses. I és precisament en la diferent alçada entre la primera i segona part de l'edifici que un advocat espavilat de Barcelona ha sabut trobar una mina de la qual ha extret més de 2,2 milions d'euros. Aquesta ingent quantitat de diners li hem hagut de pagar els 20.000 ciutadans rosincs (bebès, infants i pensionistes inclosos) a raó d'uns 110 euros cadascun. Cap dels governs municipals, que havien atorgat els permisos a la segona part de la promoció, que un nombre igual de sentències han revocat un darrere l'altre, ha sabut evitar-ho. Ans al contrari, fins i tot reclamen per a ells l'èxit d'haver evitat un «mal major», ja que l'execució de l'última decisió judicial «ens» hauria pogut costar fins a 14,5 milions.

Diu la llegenda que l'advocat «espavilat» va descobrir «la beta» un dia passejant per la urbanització quan, mirant cap amunt, va veure un gran esglaó injustificat de quasi metre i mig entre la primera i la segona part del conjunt. Davant d'una pífia tan descomunal com òbvia, va oferir els seus serveis als «pobres perjudicats», els propietaris de la 1a part de la promoció, que havien perdut «les vistes». Ell pagava totes les despeses del litigi, a canvi de quedar-se dos terços dels «beneficis», si la justícia li donava la raó. Qui li hauria dit que «no»? El que no s'entén és com un jutge atorga «danys i perjudicis» a uns propietaris especuladors, que havien convertit els suposats greuges que els afectaven, en moneda de canvi de l'ambició d'un «picaplets». Hem d'acceptar que la llei estigui per sobre de la justícia inclús quan resulta tan injusta per a la gran majoria dels ciutadans? I la responsabilitat civil de tots els tècnics, polítics i promotors que, segons totes les sentències, s'han equivocat? De debò exercien les seves funcions sense estar assegurats? I l'oposició de l'Ajuntament rosinc? Podria ésser que no diuen res perquè hi ha una mena de «conxorxa» entre polítics de tots els colors i els tècnics, que s'estan cobrint mútuament l'esquena?

I no vull ni entrar a valorar la solitària denúncia del regidor Valderas davant la fiscalia en nom d'Unió. Primer, perquè es queda lluny d'endinsar-se a la qüestió de fons per assenyalar només defectes «de forma», segon, perquè el partit està a punt de desaparèixer i tercer perquè fa dies que anuncià a bombo i plateret que s'ha donat de baixa, mentre negocia la seva integració a Podem.