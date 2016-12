I per Nadal demano pau

Alexia Cosmello Guisande Cassà de la Selva

S´acosta Nadal, una època de felicitat i il·lusió. Aquests dies l´única cosa que volen els nens és arribar a casa i asse­nyalar qualsevol juguet del catàleg que acaba d´arribar a la bústia. El sentiment amb què es desperten al matí i com se´ls il·lumina la cara en veure tots aquells regals sota l´arbre. És cert que aquella felicitat dels més petits de la casa t´omple, es contagia. Sembla, fins i tot, que aquell dia les notícies no emeten les desgràcies que passen al món. Per un dia les ignorem.

Però sent realistes, mentre nosaltres menjarem plàcidament el tortell de Reis, en una bonica casa, ben vestits, envoltats d´amor i família, algú de l´edat dels nostres germans, fills, nebots estarà vivint una realitat molt diferent de la nostra. Estarà desitjant no morir quan surti al carrer perquè una desafortunada bomba ha estat llançada en aquella petita ciutat, indefensa i sense cap culpa. Estic segura que si tingués l´oportunitat d´escriure una carta als Reis Mags no demanaria res més que pau.

Així que, com ell, jo també la demano per ell i per totes les persones que no podran celebrar el Nadal com ho haurien fet fa un temps, perquè ara estan en guerra i pateixen i moren, i aquesta no hauria de ser la realitat. Per tant, per Nadal només desitjo pau.



Canviem?

cristina de ribot carreras girona

Arriba el Nadal, és un temps per compartir i per estimar però, sobretot, per compartir. És una època de l´any en la qual la gent sembla conscienciar-se més de la realitat en què vivim, persones sense casa i família que es troben sols en dies tan especials com ara poden ser Nadal, Cap d´Any, Sant Esteve. És en aquest període on s´accentuen les campanyes de recollida d´aliments i sembla que la solidaritat regna en el cor de les persones.

Tot i així, no és suficient, no pot ser possible que la gent només hi pensi quatre dies en tot l´any, perquè després, què passa els altres 335 dies? Simplement tornem a fer com si res? Aquelles persones continuaran al carrer sense casa i família.

Per tant, sí, és important que col·laborem i ajudem, però tampoc podem viure ignorant la realitat que ens envolta onze mesos no i un mes sí.

Així, com tradicionalment ens fem propòsits per Cap d´Any, com ara anar al gimnàs, treure més bones notes, portar-nos millor. Hi hauria la possibilitat d´incloure el propòsit de ser més generosos?



Un Nadal

per a tothom

lluÍs torner i callicó girona

Tornem a ser Nadal i a l´aire,/ hi sura una flaire especial,/ que penetra fins al fons de l´ànima, i ens fa tornar un xic sentimentals.// Ens vénen al cap moltes recordances,/ tan pel que fa al tema familiar,/ com als missatges que ens duen les Festes,/ que estem delerosos per celebrar.

El tenir el Nadal a quatre passes,/ es fa palès a les cares de la gent,/ i en el tracte entre uns i altres,/ amb gestos amables, ens felicitem! //

Uns hi veuran el costat religiós,/ d´altres, potser, s´ho miraran diferent,/ i aquells que estan patint estretors,/ hi cercaran possibles milloraments.//

Però enguany, enfront del pessebre,/ pensem en tota aquella pobra gent,/ –grans i petits–que fugint de llurs pobles,/ ens vénen a demanar acolliment.

Malgrat puguin tenir altres creences,/ donem-los testimoni que, del Nadal,/ són els sentiments els que importen,/ i aquests han de ser per a tots, iguals.//

Bon Nadal per a tothom!!



Agraïment

paquita mercader torrent girona

Fa dies que volia enviar un escrit d´agraïment en nom meu i dels meus fills pel tracte humà rebut de totes les institucions que hem hagut de passar a causa de la malaltia d´en Josep Teixidó. Però buscava una paraula que fos més gran que Moltes Gràcies i no trobo quina posar, per això només vull dir-vos que mai de la vida havia pensat que hi hagués persones tan sensibles, tan humanes i amb tan carinyo, dedicació i delicadesa per tractar els malalts i acompanyants d´aquesta traïdora malaltia.

A la Dra. Rosa Roca de Santa Caterina i als seus col·laboradors que van estar minut a minut al nostre costat, a la Dra. M. Lloveras del CAP Montilivi i al Dr. S. Vancells del CAP Santa Clara, als fisios, a Oncolliga pel seu servei.

De tot cor, seguiu així perquè feu una feina impagable.