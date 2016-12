Museus en el mercat

La manca d'interès és el primer argument d'aquells que no visiten museus ni patrimoni cultural. La principal conclusió de l'informe presentat dilluns per l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural és que el nivell d'estudis és un factor clau del major o menor interès envers les visites culturals. Entre les dades aportades hi ha que el 60% dels catalans majors de 14 anys no van visitar cap museu l'any 2015. Un 25% ho va fer almenys en una ocasió, i el 15% restant va visitar almenys una sala d'exposicions, una galeria o un monument. I és que els museus també formen part de l'oferta del mercat. Han de competir en el mercat de l'oci i de la formació. Molts dels visitants que reben els museus són escolars en compliment d'un programa de formació. A partir dels 14 anys s'entra al museu per voluntat pròpia. I resulta que les persones que tenen aquesta voluntat són les que han rebut més formació. Van al museu d'oci essent conscients que n'obtenen formació afegida. Els museus s'exposen en un mercat en competència amb l'Espai Gironès, les sales multicinemes, els camps de futbol i de bàsquet, els restaurants i les escapades de cap de setmana, per no dir la televisió i les xarxes socials. És la mateixa societat, amb potestat de legislar al Parlament, la que pot afavorir unes tendències o les altres.