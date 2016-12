La nova politica perd «share»

Elevats al Parlament pel vot exprés de la tele, els líders de la Nova Política comencen a perdre quota d'audiència. Segueixen sortint per inèrcia en els canals que els van llançar a la fama, però el share ja no és el que era: i en cas de continuar la tendència, no trigaran a abandonar el paradís del prime time.

La tele fa miracles, però també crema molt. Pot crear del no-res Belén Esteban, Pablo Iglesias, Rappel o Albert Rivera i, amb la mateixa facilitat, abandonar-los a la seva sort quan el públic se satura d'ells. El reality-show és un monstre que necessita una constant quantitat de carn fresca per mantenir l'interès del televident.

Part de l'explicació resideix que la Nova Política ha deixat d'epatar el burgès. Els joves de trenta anys de Podem i Ciutadans, per exemple, es van amorrar precoçment al pessebre de les Corts, cosa que potser els hagi fet perdre enganxada.

Recorden, en certa manera, els xavals que Jacques Brel va retratar en la seva no gaire coneguda cançó Les bourgeois. Hi explicava Brel el cas d'aquells entremaliats Jojo, Pierre i Jacques que es bevien els seus vint anys al bar per després anar a ensenyar el cul als burgesos del poble, en pla més gamberro que insurgent.

Molts anys després, amb les hormones ja assossegades i els ulls posats en el compte bancari, els indignats s'havien convertit al seu torn en notaris, en diputats, en senadors i en gent d'ordre. Llavors eren altres joves els que es mofaven d'ells mostrant-los les natges al descobert.

Les coses succeeixen molt més ràpid a Espanya, país d'urgències. Deu ser per això que els insurgents d'aquí no esperen ni tan sols a entrar a la cinquantena per convertir-se en els mateixos burgesos als qui fa res amenaçaven amb la revolució.

El seu ha estat guanyar-se en uns pocs mesos la butaca i els privilegis adjunts al càrrec de professional de la política en qualsevol de les seves versions. Tan ràpida ha estat la transició del carrer al pressupost que potser es vegin en l'estrany dilema d'haver de mostrar-se el cul a si mateixos. Una maniobra que obliga, naturalment, a quedar amb el cul a l'aire.

Res més lògic si es té en compte que la política és ofici en el qual conviuen estadistes i pinxos desitjosos de fama i diners, remenats tots ells en una mateixa merenga. No hi ha lloc aquí per a polítics amb pensament de Barrio Sésamo ni per pillastres de poc vol que es conformen amb petits tripijocs de becari, en comptes de robar en gran. En això, com en tot, la veterania i la professionalitat són un grau.

Tanmateix, els líders emergents han aconseguit a Espanya milions de vots que en realitat no els serveixen de gran cosa enfront de l'experiència i les habilitats dels partits de tota la vida. El mateix que li passa, per posar un parell d'exemples, al votadíssim còmic Beppe Grillo a Itàlia o a la francesa Marine Le Pen. Cap d'ells ha aconseguit –per ara– tocar el poder del Govern, que és el que realment importa.

Tot això resulta una mica paradoxal, ara que la Nova Política dels antisistema triomfa imparcialment des de la Casa Blanca al Vaticà. Aquí, però, els insurgents comencen a perdre quota de pantalla a la tele fins i tot abans de trepitjar les catifes de La Moncloa. Es coneix que tot acaba per atipar. Fins i tot als culebrots de producció llatinoamericana, que tant èxit van tenir a Espanya fa anys.