El problema del palau firal

Que el Palau Firal necessita una reforma després de 32 anys es fa evident només mirant-lo. Si volem ser competitius i convertir-nos en una fira complementària a la de Barcelona, cal una modernització urgent. Però amb això no n'hi ha prou. El gran problema del Palau Firal ve d'origen, i és la seva ubicació. Encaixonat al costat de la Devesa, no té cap espai per créixer. De fet, sovint ha d'acabar ocupant part del parc, fet que molesta profundament els veïns malgrat que ara es vulgui regular amb el nou pla d'usos del parc. A més, el transport públic és insuficient, de manera que la zona s'omple de cotxes i l'aparcament es converteix en insuficient si un certamen coincideix amb algun espectacle al veí Auditori-Palau de Congressos.

CiU és conscient de quina és la solució. De fet, a la campanya electoral del 2011, amb la qual acabaria guanyant per primer cop l'alcaldia, Carles Puigdemont es va comprometre a traslladar la Fira a l'entrada sud de la ciutat per permetre així el seu creixement i explotar tota la seva potencialitat. El temps i la crisi han fet que de moment això sigui impossible, i per molt que l'alcaldessa, Marta Madrenas, digui que ho segueixen tenint en ment, la reforma anunciada ahir significarà que la Fira es queda a la Devesa per molts anys més.