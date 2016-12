Aznar, cap de l'oposició

Parlar d'Aznar equival a posar-se pantalons de pota d'elefant. Per mantenir-se en portada, renuncia a la presidència d'honor del seu partit de tota la vida, sense aclarir si es declara incompatible amb la presidència o amb l'honor. Tampoc ha definit si acceptaria la presidència d'honor de l'Iraq. La fallida de la cúpula del PP és un altre desafiament als que pensen que poden travessar el tsunami polític sense despentinar-se, equivalents en la seva fe als convençuts que poden salvar-se selectivament del canvi climàtic. Fa només una setmana, els bipartidistes ens alliçonaven sobre la miraculosa curació del tàndem PP/PSOE. Els socialistes no tenen líder, secretari general o candidat. El president popular durant tres lustres dóna un cop de porta. Dos partits en forma.

Rajoy manté una relació més fluida amb Pablo Iglesias que amb el seu predecessor, vegeu els gestos de complicitat que intercanvien al Parlament. El PSOE multa els que es van atrevir a votar contra una investidura del partit de la Gürtel. Amb aquest panorama, l'autoproclamació d'Aznar com a cap de l'oposició perd la seva condició paròdica. El PP fa veure que la bufetada nadalenca del seu president del Govern més longeu no produeix dolor, una altra cosa serà que arrossegui una vintena de diputats. La migració dels impenitents cantaires de l'aznarisme a un acantonament en defensa de Rajoy és una de les estampes més entranyables d'aquestes festes.

Aznar no va posar Rajoy, el va imposar. El dimissionari acariciava el seu quadern blau com si condensés una saviesa que competia avantatjosament amb el Llibre vermell de Mao. El divorci del creador del PP demostra que tots els matrimonis polítics són de conveniència, una certesa adquirida abans pels votants que pels dirigents partidistes. Les úniques adhesions indestructibles són avui de pagament. Verbigràcia, els airosos mitjans de comunicació fingidament públics però evidentment governamentals, quan parlen del «congrés que reelegirà com a líder Rajoy», a dos mesos de la seva celebració. Es comprova un cop més que el debat democràtic impera en tots els partits, excepte en la dictadura de Podem.