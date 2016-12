Tallar carrers

Josep Maria Gómez Boada GIRONA

L´Ajuntament de Girona, suposadament l´àrea de mobilitat, ha decidit tallar permanentment el primer tram del carrer Antich Roca. El motiu: fer el pati de l´institut Cartanyà.

Fins ara, cada matí de quarts d´onze fins passades les onze, hi havia unes tanques que posaven i treien els mateixos alumnes en sortir «al pati».

Però ara, això ha esdevingut permanentment, quan s´han instal·­lat unes jardineres a l´inici del carrer.

Per què s´afavoreix uns quants en detriment de la resta de ciutadans que vulguin/hagin de passar per allà? Tenen altres al­­ternatives: Al costat tenen un pavelló, on van per a fer e­du­cació física. No podrien fer servir el mateix espai? Tenen més alternatives, i més segures, ja que sense creuar cap carrer a menys de 50 metres tenen un parc i una zo­na d´esbarjo. Per què es dóna llicència d´activitat a un centre que no té les instal·lacions ade­qua­des? Qualsevol altre ciutadà pot encetar una activitat amb instal·­lacions que no tenen tots els serveis, i completar-los amb la via pública? Seguint l´exemple, ara qui vulgui pot muntar una escola bressol, però sense pati i que li tallin el carrer per tal que les criatu­res surtin al pati una estona... no?



Carta d´agraïment

miquel font president de l´AV Figuerola-bonastruc. Girona.

El passat dissabte, 17 de desembre, va tenir lloc la primera edició de la Festa Petita del barri Figuerola-Bonastruc amb un seguit d´espectacles programats al llarg de tot el dia. No podem estar-nos d´agrair l´entrega, la passió i el saber fer amb què varen actuar tots els artistes:

- Gràcies Jazzin, per encetar el matí amb les vostres interpretacions harmonioses i dolces, com la veu de la vostra cantant.

- Gràcies Mhelena, per passar una estona molt agradable amb els nostres nens i explicar-los contes que segur que els han ajudat a conèixer-se una mica més.

- Gràcies Màgic Kasana, pels teus magnífics trucs acompa­nyats d´un humor fresc que han fet les delícies de petits i grans.

- Gràcies Fraizer, per la vostra música i entrega. Amb el solo de guitarra vàreu fer pujar la temperatura de la freda tarda de desembre.

- Gràcies She´s Crazy, per tocar unes versions genials i ajudar-nos a donar un toc color i escalfor al nostre barri aquest dissabte.

- Gràcies Recovers´n Roll, per l´energia i entusiasme que heu desplegat a l´escenari a l´hora d´interpretar grans cançons ens han transportat a èpoques adolescents.

També volem agrair, de manera especial, la col·laboració de tots els membres de l´associació, els veïns del barri, el personal de l´Ajuntament de Girona, la cerveseria aVBeure i la pastisseria Noguera per fer possible l´organització d´aquest esdeveniment.

Finalment, també volem donar gràcies a la regidora del nostre barri, Glòria Plana, i l´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, per donar-nos l´oportunitat, el suport i les facilitats per fer realitat aquesta festa.



El pessebre i l´arbre

Pedro J. Piqueras Ibáñez girona

El papa Francesc va rebre les delegacions procedents de Malta i de la regió italiana del Trentino, que han regalat el Betlem i l´arbre de Nadal de la plaça de Sant Pere. El Sant Pare ha explicat que també els pessebres col·locats en les esglésies, a les cases i en tants llocs públics són una invitació a «fer lloc a Déu en la nostra vida i en la societat», amagat en el rostre de tantes persones que estan en condicions de dificultat, de pobresa i de tribulació.

El pessebre i l´arbre –ha asse­nyalat– formen un missatge d´esperança i d´amor, i ajuden a crear el clima natalici favorable per viure amb fe el misteri del Naixement del Redemptor, «vingut a la terra amb senzillesa i mansuetud». Deixem-nos atreure –ha convidat– amb ànim de nens, davant del pessebre, perquè allà es comprèn la bondat de Déu i es contempla la seva misericòrdia, que s´ha fet carn humana per estovar les nostres mirades.

Ha fet 80 anys

Jesús Domingo Martínez girona

El passat cap de setmana el papa Francesc ha complert 80 anys. Nombroses personalitats i institucions de tot el món l´han felicitat en data tan rodona, tres zeros, coincidint amb els dies en què hem conegut que, segons el popular rànquing de la revista Forbes, el Papa és en aquest moment la cinquena persona més influent del món.

La influència del Sant Pare no és una influència a l´ús. No pot equiparar-se en cap manera a la dels líders polítics ni tampoc és tan sols un rellevant guia moral. El Papa és el successor de Pere, és el vicari de Crist a la terra, és el bisbe de Roma, amb tot el que això significa per a la història en general i en particular per a la història de la cristiandat.