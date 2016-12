El Nadal, la pobresa i la política catalana

Una tènue boira guarneix l'aigua quieta del riu Onyar, com si fos una estora nívia, i diminutes llums sorgeixen de dins les velles finestres de façanes acolorides, mentre passejo pel vermellós pont d'Eiffel, popularment conegut com a pont de Ferro. Sota aquests ferros units per un munt de reblons m'aturo, per un instant, a contemplar l'església de Sant Feliu i la Catedral de Girona. De sobte tinc la sensació d'estar engarjolat. Camino uns quants passos i, tot baixant les escales que condueixen a la Rambla, observo una escena que és una acurada representació de quelcom que està succeint en la nostra mal anomenada societat civilitzada; una parella de joves està dempeus a la voravia de la Rambla davant la boca del pont; ella està abraçada a ell, qui intenta enquadrar la imatge de la pantalla del mòbil per tal de confeccionar una bona fotografia del pont de Ferro. Fins aquí i explicat d'aquesta manera seria una escena quotidiana i cada cop més habitual, essent així que la dèria per pujar fotos a internet ens ha envaït, però al replà del darrer esglaó hi ha un home de rostre embrunit que contrasta amb el color blanc de la seva extensa barba, el cap ajupit i una mà estesa que li tremola. Fa fred! De tant en tant unes monedes dringuen dins un petit plat rovellat. La parella ajunta els seus caps per contemplar d'una manera fugaç la imatge captada, i ell de seguida fa un clic per tal de compartir-la amb el Món sencer. Marxen somrients, tal vegada feliços perquè han contribuït amb el seu art fotogràfic a emplenar la xarxa d'una fotografia gratuïta més i així hauran aconseguit alguns seguidors més tanmateix. Seguidors? Cap al vespre els carrers s'atapeeixen de llums multicolors; tot és bonic d'allò més. És Nadal! Moltes persones caminen a corre-corrents feliços amb les mans plenes de paquets. Feliços?

Una dona amb rostre de pa beneït i amb roba de color esmorteït entra en un caixer automàtic d'un banc, i s'ajeu tot seguit sobre uns vells cartrons.

Si més no són els rostres anònims que fan visible la misèria per causa d'una crisi tan perllongada com estranya en una societat que un cop l'any esbandeix la seva consciència amb unes monedes que dringuen dins un plat oxidat. Són els rostres visibles de tantes persones invisibles que han perdut la seva feina, la seva llar i, de ben segur, la seva dignitat. Càritas els ajudarà, de llampada pensem tots plegats, i els nostres governants actuals, impotents per gestionar i revertir les greus conseqüències de la crisi, resten tranquils i satisfets asseguts a les seves còmodes poltrones. Mentre hi hagi coses més importants de què discutir, com la independència (un exemple) el poble està entretingut i il·lusionat d'allò més. Il·lusió?

És una llàstima que la roda de la política catalana, any rere any, giri i giri passant lluny enllà al voltant d'un plat oxidat al replà del darrer esglaó del pont de Ferro; carat!