Les dades de l´últim informe Pisa sobre el nivell de coneixements dels estudiants de mig món ofereixen múltiples interpretacions, esbiaixades la majoria d´elles. I esbiaixada, per descomptat, també és la meva, ja que no pretenc atribuir-me cap virtut especial. Entre les conclusions, algunes de les quals no són meves, sobre el nivell dels estudiants de Catalunya, més o menys en la mitjana, hi ha els qui ho qualifiquen de no ser una bona notícia. Encara que pitjor hauria estat estar per sota, no menys cert és que l´ideal seria estar entre els primers, si més no d´aquesta Espanya, com Castella i Lleó, Madrid i Navarra. Però això ara com ara sembla gairebé sense remei mentre l´educació no la valorin més els dirigents polítics i els seus oponents... i molt més encara la societat.

Si en el cas de Catalunya m´atreveixo a dir que el de millorar educativament és gairebé sense remei, molt pitjor és el de les dues grans comunitats econòmicament victimistes de la Península: Andalusia i Extremadura. De poc sembla servir a la segona el fet de tenir més ordinadors per estudiants que la resta d´Espanya, ni a ambdues haver rebut tot tipus de diners de solidaritat de la resta d´Espanya i de la Unió Europea. Clar que fa vergonya comprovar que alguns fons europeus es destinen a comprar clauers, encenedors i bolígrafs plens de logotips per repartir en esdeveniments, o també a pagar suplements especials de publicitat en diaris i revistes, a banda de dinars i sopars. Molt a promoció i poc a educació.

El passat mes de novembre a Andalusia es va dur a terme una de les moltes jornades que organitzen habitualment alguns mitjans de comunicació especialitzats en economia, les quals serveixen per a lluïment a alts càrrecs polítics i que patrocinen –finançant-les– entitats financeres i empreses d´important grandària. En aquest esdeveniment van ser dues empreses i una caixa d´estalvis, a més d´una patronal de la regió, que va aportar els seus associats com a assistents al gran esdeveniment de lluïment polític.

El diari organitzador va publicar tres pàgines amb un cridaner titular a cinc columnes i abundants fotos, entre les quals sobresortien la viceconsellera d´Ocupació, Empresa i Comerç i el secretari general d´Economia i Comerç de la Junta d´Andalusia. Vaig llegir l´article i vaig extreure algunes frases que em reafirmen que «el problema» d´aquestes terres del sud no té remei. La viceconsellera va dir –era el mateix dia en què la seva presidenta va anunciar que reduiria la jornada laboral dels funcionaris a 35 hores setmanals– que «Andalusia està preparada i capacitada per convertir-se en el gran pol industrial del sud d´Europa» i recuperar així tota l´ocupació perduda durant els anys de la crisi, i que aquest és el gran objectiu de la Junta d´Andalusia. Ho va dir davant empresaris i directius i es va quedar tan tranquil·la, potser perquè les paraules se les emporta el vent, encara que no quan queden impreses. A la vista dels resultats de l´informe Pisa i el pèssim lloc de la regió andalusa sembla propaganda allunyada de realitats objectives. Va dir també que s´anava a signar un pacte per la Indústria «que garanteixi l´èxit de l´Estratègia Industrial d´Andalusia 2020» i que amb això es vol «convertir aquest sector en el motor del nou model productiu regional, amb especial atenció al suport a les pimes i a la internacionalització». Es busca, va afegir, elevar el Valor Afegit Brut del 13 per cent actual al 18 per cent. O sigui en cinc punts. I es pretén mobilitzar una inversió total pública i privada de més de 8.000 milions d´euros a través de nous instruments financers i d´incentius al desenvolupament industrial i la R+D+i. Va dir que la regió té una gran potencialitat en sectors com el biotecnològic, les TIC, la química, la mineria, l´aeronàutic i l´agroalimentari, a més del turisme i la construcció.

Si el discurs de la viceconsellera resulta sorprenent vist des d´aquí, no menys ho és el del secretari general d´Economia i Comerç de la Junta. Va presumir del fet que «hem construït un Estat modern; Espa­nya és el país del món que més ha avançat en els últims quaranta anys al costat de Corea del Sud. Des de 1987 fins a 2015 s´han creat en aquest país 2,6 milions d´empreses, 400.000 de les quals es troben a Andalusia. És impressionant l´avanç en la industrialització i hem aconseguit igualment duplicar el pes de les exportacions». Va afegir que «ara estem bolcats en la construcció d´autovies que van cap a França quan el que cal impulsar és el tràfic marítim i impulsar els nostres ports», abans de rematar la seva gairebé taurina «faena» tot dient que «la nostra productivitat està lleugerament per sobre de la mitjana europea». No puc dir sinó Olé! Autovies cap a França? Potser les que no van més enllà de Despeñaperros, mentre que a Girona no hi ha una autovia sencera alternativa a l´autopista de peatge, amb una carretera en la qual hi ha nombrosos accidents mortals. I, per una altra part... m´intriga saber de quines fonts ha extret aquest alt càrrec d´Andalusia les dades, unes dades a la vista de les quals caldrà començar a reclamar que sigui Andalusia la que nodreixi de fons de solidaritat Catalunya i no al revés.