Benvolguts Reis Mags d´Orient

Dolors mañas nadal, Jordi jaime

vergeli i m. dolors agustí bou presidenta de l´ampa de l´Escola Pere Rosselló. president de l´ampa de l´escola llevantí de mar. presidenta de l´afa de l´escola la sínia.

n Aquest any m´he portat molt i molt bé. He anat a votar cada cop que ha tocat (que no han estat pocs). He pagat els meus impostos i he complert amb les meves obligacions ciutadanes. Sé que porteu regals a tots els nens i nenes, i és per això que us escric:

Vull que les escoles de Calonge i Sant Antoni tinguin la jornada continuada que demanen.

Vull que les famílies puguin decidir l´horari que creuen més adequat per als seus fills.

Vull que els nens i nenes tinguin temps per jugar i fer deures (si cal), amb tranquil·litat.

Vull que els horaris d´escola i institut siguin compatibles amb la vida familiar, amb els germans.

Vull que els pares i mares, avis i àvies, no hagin d´anar tant de bòlit.

Vull que els petits puguin fer migdiada si volen.

Vull que les extraescolars es puguin fer a l´hora de berenar i no a l´hora de sopar.

Vull un tracte igualitari amb aquelles escoles que fan jornada continuada i que n´estan tan i tan contentes.

Vull un país valent, que no s´espanti dels canvis.

I el més important, el que necessitem tots i totes, petits i grans, els d´avui i els de demà... Vull que l´ensenyament no estigui polititzat, que sigueu capaços d´inspirar els nostres representants per tal d´aconseguir un Pacte Nacional per un ensenyament pioner, trencador, que ens faci lliures, crítics i valents.



El Nadal

Elysa Berloso Ros girona

n És una llàstima que les publicacions tinguin un límit i només es pugui fer menció d´alguns aspectes del tema. És curiós com als grans –una gran majoria– diuen que no els agrada el Nadal. Que només són despeses i feina. És fantàstic com a molta gent ja adulta que manifesten no ser creients, també celebren el Nadal sense deixar cap festa. Per què? No són creients, què celebren?

L´excusa pot ser bona: pels nens. Llavors, què passa? Ens estem enganyant? O els enga­nyem? No. Són festes de dinars, regals, sorpreses, arbres brillants, llums i cançons€ d´altres els negociants i les grans àrees saben que són per omplir la caixa i buidar les lleixes. El món del consumisme€ El Nadal pot arribar a ser esgotador per a molts i trist per als qui han perdut algun familiar però no oblidem que la paraula Nativitat, Naixement o Advent, per a tots creients o no, ens aporta una immensa alegria plena d´esperança i Amor. Això és el Nadal, sentiments contradictoris, i molts poden pensar que aquestes festes porten una càrrega d´hipocresia. Jo vull ser optimista i pensar que sigui el que sigui el que mou el cor de les persones, és la necessitat que tenim d´aturar-nos i pensar en aquell amic que no hem vist fa temps i retrobar-nos amb gent estimada.

Dins les festes hi ha una celebració especial viscuda per mi que procura que la família sàpiga que els estimo a tots; però que hi ha una part de mi que estarà sempre en silenci per tots aquells que pateixen en i per la Terra. I acabo amb les paraules d´una siriana: Prou, prou ja de guerra! Tothom s´ha mort! No tinc ningú!

Una abraçada forta plena de vida€ i així Nadal!



La figura del papa Francesc

LluÍs Esquena Romaguera Torroella de Montgrí

n Segons el popular rànquing de la revista Forbes, el Papa és en aquest moment la cinquena persona més influent del món. Per això el Papa ens demana com a únic regal que resem per ell, com ho va fer el dia de la seva elecció, des del balcó de la plaça de Sant Pere fa gairebé 4 anys. Diumenge que coincidia amb el compliment del seu vuitantè aniversari, després de l´Àngelus ens ho ha tornat a demanar. Per això, en el seu 80 aniversari donem gràcies a Déu per la seva vida i el seu pontificat, en continuïtat amb el dels seus immediats antecessors, i al mateix temps amb uns accents tan rics i particulars com hem pogut veure, de forma nítida, durant l´Any de la Misericòrdia. I demanem al Senyor que el segueixi sostenint al timó de la barca de Pere per al bé de l´Església i de la societat sencera.