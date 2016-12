Clàusules pel terra

Si et diuen mentider o abusador, la reacció instintiva no hauria de consistir a palpar-te la cartera, per estimar el cost econòmic de l´acusació. No obstant això, la garrotada judicial de la Unió Europea a la banca espanyola per les clàusules sòl s´ha saldat com si fos exclusivament una multa de milers de milions d´euros. Les entitats condemnades han tornat a ser avares en l´examen del mal de reputació que han patit. S´ha deteriorat la confiança entre els consumidors i uns bancs insaciables, que no es van conformar amb uns interessos que doblen el preu de l´immoble.

La cúpula judicial espanyola també rep una seriosa bufetada al seu crèdit, per la seva parcialitat a favor de la banca. El súmmum de la ironia consisteix en el fet que el tribunal del paradís fiscal de Luxemburg alliberi els hipotecats espanyols d´una sentència del Suprem també abusiva, encara que perfectament comprensible en examinar els currículums dels jutjadors. L´argument que fer justícia perjudicaria l´economia nacional és una vaga declaració de principis, que fins i tot George Bush o Donald Trump tindrien dificultats per endossar.

Les clàusules han rodat pel terra. No són només negocis, Luxemburg ha retratat el desemparament del ciutadà quan topa amb l´aliança imbatible entre els bancs i l´efígie més depurada de l´Estat. El contracte d´esclavisme hipotecari pivotava sobre tres eixos desmantellats escalonadament. La denominació profilàctica dels interessos de demora, les clàusules sòl i la impossibilitat de la dació en pagament dissimula la submissió absoluta. El saldo en dolor i desnonaments supera la factura econòmica. PP i PSOE ja van batallar junts per suprimir l´evidència que la devolució de l´immoble cancel·la el vincle amb un banc que hauria d´haver estat de ser més exigent en els criteris per lliurar els diners aliens. De ben segur que el Govern ja treballa per incomplir la sentència luxemburguesa, seria intolerable que els consumidors empu­nyessin les regnes de l´activitat econòmica. L´equiparació de client i propietari només és vàlida per a la publicitat enganyosa.