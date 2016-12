Escanyats pels bancs

Els dos milions aproximats de famílies espa­nyoles que han pagat de 3.000 a 6.000 euros de més als bancs perquè la seva hipoteca incloïa una clàusula sòl no estan completament soles. Els queda el Tribunal de Justícia Europeu (TJUE), que ha reparat la decisió a mitges d´un Tribunal Suprem titubant, que va admetre a mitges que els clients perjudicats tenien raó. Les clàusules són «abusives» i punt. Ho diu el TJUE. Cal afegir alguna cosa més sobre com s´han comportat una bona colla de banquers amb els seus clients –els mateixos que ara diuen voler cuidar tant– sobretot durant els anys de crisi? Quantes persones desnonades han estat pagant aquesta clàusula injusta?

Coneguda la sentència del TJUE, despatxos d´advocats i associacions de consumidors i usuaris començaran a engegar la maquinària per demandar una vegada més la banca: veurem si les denúncies són milers o centenars de milers o milions (la pressió que rebran les entitats financeres no serà ben bé la mateixa en funció de si les demandes són moltes o poques). D´entrada, però, els experts pronostiquen que els bancs marejaran la perdiu i dilataran tant com puguin els processos. Ara que tothom s´omple la boca de responsabilitat social corporativa, l´admissió de l´error i l´esmena posterior serien tan desitjables com increïbles. El tribunal ha dictat sentència en contra el sistema financer i la llei s´ha de complir. Com quan es compleix en el moment en què et cobren comissions; o quan t´apugen la factura de la llum o del gas; o quan et saltes un semàfor en vermell i et cau una multa al damunt. Saltar-se les normes no correspon.

Hi ha estimacions que parlen d´unes 65.000 llars de Girona que han patit o pateixen les clàusules sòl: de 195 a 390 milions d´euros pagats de més als bancs, que mentre el tipus d´interès baixava, guanyaven més a costa no pas d´especular, ni d´invertir en fons de capital risc ni d´obrir nous negocis. Ho van fer escanyant una mica més als pobres desgraciats de nosaltres. Molt valent, commovedor i responsable tot plegat.