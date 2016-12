Les lliçons d'Ada Colau

Ada Colau és d´aquelles persones que dóna constantment lliçons de moral des d´una suposada talaia de superioritat. No opina; alliçona. Aquesta setmana, amb motiu de l´assassinat perpetrat pel periodista Alfons Quintà a la seva dona, Victòria Bertrán, i posterior suïcidi de l´autor del crim, ha censurat que «d´ella no en sabíem ni el nom (...) Els primers articles de premsa es van omplir de dades sobre la biografia d´ell (...) La notícia era que ell, algú important, havia mort».

Ja sé que últimament a Catalunya el compliment de la llei cotitza a la baixa, però estaria bé que Colau, i els col·lectius que usen les xarxes socials per aplicar la inquisició, però sobretot ella, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, conegués el contingut de la Llei 4/2015 de l´Estatut de la Víctima del Delicte. L´article 681 prohibeix «la identificació o publicació d'informació relativa a la identitat de la víctima». I diversos articles, molt concretament el 682, es refereixen al «dret a la intimitat de les víctimes». També hauria de saber que la informació oficial dels Mossos (dilluns a les 20.35), era una concisa nota amb aquest encapçalament: «Els Mossos investiguen la mort d´un home i una dona en un domicili de Barcelona», sense donar la identitat de cap de les dues persones mortes i sense concloure les causes. Només utilitzava el condicional. Facilitats informatives, zero, com és habitual en els Mossos, llevat de la minoria d'escollits que reben els atestats.

Els periodistes rebem crítiques quan identifiquem les víctimes i quan no ho fem. Ja hi estem acostumats. Però, aquest cas no era un crim masclista més per afegir a la macabra estadística anual. S'hi afegia que el protagonista, agradi o no, era un periodista amb un cur­rículum reconegut. I això és notícia aquí i a Lima. Mentre que la víctima, a banda del que preveu la citada llei, era una metgessa de tarannà reservat que, al contrari que el seu marit, defugia de qualsevol tipus de notorietat.

De la mateixa manera que la majoria dels mitjans de comunicació, per recomanació d'experts, no acostumem a publicar les notícies de suïcidis, però si una persona de rellevància pública ha optat per suïcidar-se no es pot ometre. Les coses són com són; no com Ada Colau i el nou exèrcit de moralistes voldrien que fossin. Els periodistes, senzillament, informem del que sabem. Després, les interpretacions són personals.