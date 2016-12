Bon Nadal a tots els que em llegeixin el dia de Nadal o per Sant Esteve, ja que aquest exemplar del diari pertany als dos dies. Aquest article talment nadalenc, conté dues explicacions. La primera ve exigida pel contundent titular que l'encapçala. La segona és més breu. Fa referència a la meva obsessiva referència als canelons i que arriba al seu clímax en la data del 26 de desembre, Sant Esteve. Aprofito per agrair que el meu company i amic d'aquestes pàgines dels diumenges, Jaume Fàbrega, s'agafés seriosament la meva petició i dediqués un article als canelons. Moltes de les coses que he après de gastronomia i de la cuina són mercè als seus esperats articles.

Un dels més divertits descobriments nadalencs que vaig fer durant la meva infantesa era la quina que es jugava a casa meva a la tarda dels dies de festa durant aquestes dates, i que es perllongava ?ns avançada la nit. Després de dinar, arribaven els parents, oncles, cosins, amics, agregats. No ens calia desplaçar-nos ?ns a les quines benèfiques de la rodalia, algunes de les quals han acabat essent multitudinàries i amb premis importants en espècies, com ara un xai o una moto. Tampoc mancaven mai les denominacions populars dels números de la quina. Humor popular i engi­nyós. Moltes vegades contestat pel públic, com quan surt el 13 i a la frase «la mala sort!» la gent respon «serà la teva!».

Pel que fa a la quina de casa meva, l'arribada més esperada era la del meu oncle, Jaume Noguer, d'Anglès. Bellíssima persona, sastre de professió, estava casat amb la germana de la meva mare, Montserrat Molinet Calverol, i malauradament ens va deixar quan ell era encara molt jove. Anaven sortint els números, que el meu oncle Jaume, un dels grans cantaires de quina mai coneguts, traduïa al llenguatge popular: «la niña bonita, els dos aneguets... etc». Però res era comparable al que succeïa quan sortia el 88, es produïa una pausa i llavors tots cridàvem: «Les mamelles de la Tuies!». Els nens ho acompanyàvem de gestos, els més vulgars possibles, que aconseguien reproduir la presumpta dimensió de l'aparell mamari de la tal Tuies. Era el gran moment del Nadal.

«Les mamelles de la Tuies» es va instal·lar per sempre com una frase mítica a la família i de fet a la nostra infantesa. Amb certa tolerància del meu pare, el meu germà Joan i jo quan trobàvem una senyora amb una ­carrosseria davantera important li cridàvem: «Les mamelles de la Tuies!», sempre a prudent distància per evitar ensurts. Era igual que no fos Nadal, això podia passar perfectament a l'agost. A poc a poc fórem més prudents en aquestes pràctiques, mai del tot abandonades. Durant molts anys sempre vàrem pensar que la Tuies era una denominació que el meu oncle Jaume li va posar per la raó que fos, atès que a molts pobles, a la quina, quan surt el número 88 i entra en joc el tema de les mamelles afegeixen un nom diferent de la titular d'aquestes.

Fou en una exposició de material humorístic a la Biblioteca de Catalu­nya quan vaig descobrir una publicació de dibuix i contingut eròtic dels anys 20 i que tenia com a capçalera La Tuies. Per més curiositat l'exemplar procedia de la important col·lecció particular de Joan Antoni Samaranch que va heretar la Biblioteca.

Darrere de La Tuies hi havia molts dibuixants i humoristes que volien donar sortida a l'erotisme, amb textos picants i suggeridors. A la portada sempre hi havia dibuixos insinuants d' un personatge femení que era la Tuies, una dona alta i de bon veure, objecte del desig d'en Nandu de Llofriu. Aquest, vestit sempre de pagès (faixa, espardenyes i barretina) i amb aire ingenu com en Rovelló i en Lluquet, dels Pastorets. El situaven pujant molts diumenges a Barcelona per visitar la seva amiga, una femme fatal que el tornava boig i li feia fer el que volia. No es descarta tampoc la seva condició de meuca. El fet és que El Nandu de Llofriu fou una revista que va durar dos anys ?ns que la va tancar el govern de la dictadura de Primo de Rivera. Llavors va reaparèixer amb el nom de La Tuies, que era l'amiga d'en Nandu a la ?cció. El setmanari va durar prop de cinc anys i va arribar a vendre 40.000 exemplars de cada número.

Darrere de tot això hi havia un editor i impressor, Joan Sanxo Ferrarons, mercès al qual s'editava una certa quantitat de literatura i il·lustracions eròtiques que varen durar ?ns la guerra. A vegades s'havien d'utilitzar els jocs de paraules i els dobles sentits. En altres ocasions driblant la censura tiraven pel dret, sempre combinant humor i sexe. Sembla que el company literari de la Tuies, en Nandu de Llofriu, estava basat en una persona real. Pertanyia a una família industrial de Llofriu, instal·lada a Palafrugell. Ja els dic d'entrada que no era en Pla. Sembla que amb l'excusa d'anar a Barcelona a participar en curses ciclistes a les quals era molt afeccionat, atès que era de sexualitat desbordada, acabava el festival amb «la Tuies» de torn. Alguns dels seus amics barcelonins eren periodistes i dibuixants i accentuaven el fet que era de poble i la seva manera de parlar. En tot cas i com a desgreuge al nostre company comarcal direm que qui acabava anant amb «la Tuies» era ell i no els fatxendes dels seus amics barcelonins.