I ara a quina pantalla som?

El 6 d'octubre el Parlament de Catalunya va aprovar dues resolucions sobre el referèndum. Una va ser pactada entre Junts pel Sí i Catalunya Sí que es Pot, i començava amb aquestes paraules: «El Parlament de Catalunya considera necessari impulsar des dels partits polítics i les organitzacions socials aquelles iniciatives que permetin agrupar al voltant de l'exigència de celebració d'un referèndum el màxim de forces polítiques, organitzacions sindicals i socials, moviments i entitats veïnals i socials». L'altra va ser pactada entre Junts pel Sí i la CUP i en ella es deia que «el Parlament de Catalunya insta el Govern a celebrar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, a tot tardar, al setembre del 2017», fins i tot «en absència d'acord polític amb el Govern de l'Estat espanyol». (Aquesta és la resolució suspesa pel Tribunal Constitucional i per la qual s'investiga una part de la mesa del Parlament). Divendres passat es va crear l'instrument per aplicar la primera de les resolucions, la que demana cercar la màxima amplitud, i per facilitar-ho es va adjectivar el referèndum amb expressions com «acordat» i «amb garanties».

El 30 de setembre passat, arran del debat entre Puigdemont i Lluís Rabell en la qüestió de confiança, vaig escriure: «Si la cosa va de veres, els propers mesos podríem veure des d'ajuntaments fins a col·legis professionals, des de sindicats fins a associacions de veïns, pronunciant-se a favor de la celebració d'una consulta en la qual els catalans puguin dir què volen ser». I afegia: «L'oferta de Rabell limita amb la unilateralitat, i no dóna resposta a la principal objecció que li va apuntar Puigdemont: i quan a Madrid diguin que no?». Per cobrir aquesta possibilitat (o probabilitat), el 6 d'octubre Junts pel Sí va aprovar no una, sinó dues mocions.

Igual que la via unilateral seria un desastre per a l'independentisme si es limités a reeditar el dubitatiu 9-N, la via acordada també és una via morta si es limita a repetir el gest del 2014, quan el Parlament català va trucar a la porta de l'espanyol i li van tancar als nassos.

La via apuntada per Rabell al setembre i recollida en la resolució d'octubre passa per convertir l'exigència del referèndum no només en una iniciativa del Parlament sinó en un gran clam nacional que mobilitzi la major part de la societat civil, inclosos aquells que volen la consulta però hi votarien que no. Per aquí va l'acord de divendres. Garanties que per ser molts els faran més cas? Poques o cap.