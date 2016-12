Oferir esperança

Maria Àngels Mató i Pallí · Girona

Com en uns dies especials€ tan especials que –per poc que pensem, per poc que siguem capaços de parar la nostra activitat i buscar raons del que fem– han de deixar un rastre de qüestions que ens interroguen; desitgem pau i hom pot preguntar-se, on és la pau? Quin impossible estem proposant als nostres coneguts i estimats quan esmentem la pau? Desitgem felicitat i que és la felicitat i com podem fer-nos-la nostra? Per què és un bé tan escàs? Loteria de Nadal, i què? Els diners donen felicitat?

I per què hi ha tant de mal en aquest món? Per què és tan difícil viure rectament, netament? Per què la paraula amor es desgasta de tan es­men­tar-la i per contra és tan difícil de convertir-la en pràctica diària?

No deu ser que el pecat en l´origen de la humanitat és un fet històric que va fer malbé la naturalesa de l´home i la dona? No deu ser que el naixement de Jesús, Déu fet home, és un fet històric i que els seus ense­nya­ments i requeriments serien la resposta a la recerca de pau i felicitat? I si Jesús és realment «el Salvador»? I nosaltres immersos en el viure diari que malgrat tan ple, pleníssim€esdevé buit per falta de sentit, per refús de pensar? Per fugir del compromís que implica conèixer la veritat?

És bo pensar fins a trobar la veritat, una veritat capaç de remoure el cor i oferir esperança per fer camí nou, tinguem l´edat que tinguem, serà camí nou...

L´essència del Nadal

Meritxell Vidal i Serrat · Girona

Famílies unides vora el foc, entre neules, poemes i torrons. Les noves tecnologies ens conviden a celebrar i enviar missatges comunicant als qui més estimem el desig de gaudir d´un «Bon Nadal», missatge reiterat en les últimes hores. Però, i per què no qüestionar-nos el que realment signifiquen aquestes dues paraules? Molta gent espera amb ànsies l´arribada d´aquesta data. Cases engalanades, vestint amb les millors gales, menjar atípic, per satisfer els convidats. Solament són àpats, dies de festa, regals i diners? O també, conrear valors en família (si és que això encara es conserva)? Per què no cercar certa transcendència referent a aquestes paraules? La vertadera essència del Nadal és aquella que tots portem dins i que és el motiu principal d´aquesta celebració, tornar a néixer de nou, per salvar-nos. Potser hauríem de començar a ser menys materialistes, parar i mirar enrere fins als nostres orígens, però sobretot, buscar sempre el sentit i el perquè de les coses.

Rosari per la vida

Saioa Belzunegui Urtasun · Girona

Ahir una amiga em va convèncer per anar a un Rosari públic que es dirà el 28 de desembre davant de la clínica avortista Adàlia de Girona a les vuit del vespre, pregant pel final de l´avortament amb motiu dels Sants Innocents. Al principi em va semblar una provocació, però després em van venir al cap aquelles paraules de Jesús «tot allò que fèieu a un d´aquests germans meus més petits, a mi m´ho fèieu», i és que els no nascuts són aquests petits!

Sé com sona (una ultracatòlica dient que l´embrió ja té ànima), però es que la ciència ja ens ha confirmat que a la fecundació s´inicia un nou i únic ésser humà del qual només ens distingim pel creixement. Entre d´altres Yamanaka, premi Nobel en Medicina, que digué: «Observant l´embrió pel microscopi hi veia les meves filles».

Crec que la humanitat mai ha viscut una violència tan gran per a la dona com la de l´avortament. Fa dies llegia que fins i tot ens canvia el cervell quan el nostre cos detecta l´embaràs. Anar en contra de la naturalesa mai pot ser bo, així que també pregaré per cada mare embarassada, perquè trobi prou suport i no se submergeixi al drama de l´avortament provocat. Gràcies a la plataforma Joves Catòlics per la Vida de Girona per organitzar-ho. Ens hi veurem!