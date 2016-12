Cimera de Nadal

Un dia abans de Nadal va tenir lloc a Palau una xerrada pel referèndum. En van dir cimera perquè vesteix més que reunió, conversa, trobada o purparlé. Un surt de casa dient que va a una conversa sobre el referèndum i la senyora crida des de la cuina que en tornar recordi comprar sucre, que no sé on tens el cap, fa tres dies que t'ho estic repetint. En canvi, diu que va a una cimera, i tots els veïns baixen al carrer a acomiadar-lo, la dona l'abraça vessant unes llàgrimes, i unes turistes japoneses que passaven per allà es fan una selfie amb vostè. Les coses s'han de saber vendre. I saber vestir: l'única diferència entre una reunió i una cimera és que a aquesta, com als envelats de poble, s'hi va mudat.

El de menys és què s'hi acordi. Qui bateja una reunió com a cimera, no s'ha de preocupar del contingut. Ha participat en una cimera i llestos. La prova és que en sortir-ne, el mateix president –mudat per no haver de comprar sucre– va anunciar solemnement que la, ehem, cimera, va servir per constituir un nou pacte, que estarà dirigit per una comissió executiva, i que d'aquí a poc es redactarà un manifest. Perquè el lector ho entengui: la reunió va servir per acordar més reunions per triar una altra comissió per constituir un nou pacte i redactar un nou manifest. I aquí es constata de nou l'encert d'anomenar-la cimera. Surts amb aquests tristos resultats d'una simple reunió, i la senyora et diu que és la darrera vegada que la deixes sola tota la tarda amb excuses idiotes, que a veure amb quina pendona deus haver estat, a mi no em prenguis per imbècil. En canvi, com que era una cimera, et rep com un heroi.

A veure si tindrem temps fins al setembre de fer-ho tot, o ens enxamparà la independència creant comissions i l'haurem de postergar. Almenys van tenir el bon criteri de convocar la, ehem de nou, cimera, el dia abans de Nadal, així tothom va donar per bo que ens venguessin fum, fum, fum.