La indiferència pel periodisme

Els anys 2014 i 2015, quan es va celebrar a la capital catalana el Global Editors Network (GEN) Summit, es va fer visible el contrast entre el que es deia en aquesta reunió internacional de professionals de la premsa i el que es podia veure en el Mobile World Congress (MWC), amb seu fixa també a Barcelona.

Mentre els ponents estrangers del GEN Summit lloaven sofisticats robots i novetats que sonaven a ciència-ficció, els participants en el MWC, amb pressuposto més alts i capacitat d'influència, ignoraven una vegada més la indústria dels mitjans.

La mateixa indiferència cap a la informació d'actualitat se sentia en els millors hackathons „trobades de programadors i dissenyadors per desenvolupar programari col·lectivament„ organitzats al Principat, finançats per empreses multinacionals com Samsung o Intel, entre altres.

Una pista més sobre la dimensió d'aquest desinterès provenia de les jornades de Periodisme de Dades i Open Data que, des de 2013, compartien el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Pocs dels projectes que hi realitzaven els inscrits acabaven sent publicats per un mitjà. Això sí, de periodisme de dades, en parlaven, i en parlen, tots.