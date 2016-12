ISIS els desitja un Nadal sagnant

El terror nadalenc és un gènere dissolvent, molt documentat en cinema i literatura. Isis l'ha repercutit desitjant un sagnant Nadal als països europeus, amb la primera etapa al camió de Berlín i la segona en el tiroteig de Milà. Per cert, aquesta organització prohibeix les samarretes del Barça, a causa de la creu que figura en el disseny del seu escut. La normalització del terrorisme cursa amb errors d'habituació. La clàssica reivindicació dels atemptats es remunta al segle XIX, però no té sentit quan la llavor assassina ha estat sembrada en les xarxes socials. Daesh no necessita atribuir-se les accions criminals un cop materialitzades, perquè les apadrina abans que es cometin.

Isis ordena a tots els musulmans assentats a Europa que tirotegin, apunyalin, dinamitin o atropellin amb vehicles de motor tants infidels com caiguin sota el seu radi d'acció. Quan es produeix una d'aquestes tragèdies seguint les seves consignes, l'atemptat queda dins de l'esfera de l'Estat Islàmic. A propòsit, en les classes de matemàtiques dels territoris que controla s'ha prohibit el signe «+», per la seva identificació amb una creu. Les sumes s'han d'escriure «tres més dos, si Al·là ho vol, és igual a cinc». Molest, però segurament més exacte. Res escapa a l'acció divina.

Un altre error comú en aquesta fase d'adaptació consisteix a identificar els terroristes amb els delinqüents habituals, que perpetren el crim i pretenen fugir desapercebuts. Els assassins que actuen en nom d'Isis es mostren orgullosos de les seves accions, i desitgen que quedi constància de la seva autoria. A cada atemptat, es repeteixen els acudits d'humor negre sobre gihadistes maldestres que perden la seva documentació al lloc dels fets. En la majoria d'ocasions, deixen deliberadament les seves dades. Així va ocórrer amb els germans Coulibaly al gener de 2015, en abandonar els seus papers d'identitat en el vehicle que van utilitzar per arribar a la redacció de Charlie Hebdo i culminar la seva matança de periodistes.

La signatura dels atemptats també es va complir a la carnisseria parisenca de novembre de 2015. Salah Abdeslam, l'únic supervivent detingut, es va preocupar de col·locar al cotxe la documentació del seu germà immolat Brahim. Dissipava d'aquesta manera els dubtes sobre l'autoria de l'atemptat que ells confonen amb un martiri. L'expressivitat dels terroristes va arribar a convertir-se en un perill per a la subsistència de l'organització. Per aquest motiu Isis suprimia els nombrosos comptes de Twitter o Facebook on els reclutes europeus relataven les seves experiències en els territoris de l'Iraq i Síria controlats per les banderes negres. Igual que succeeix en la majoria de dictadures, la informació se centralitza ara a través d'Al-Amak, equivalent a tot un gabinet de premsa. L'autoria de la matança de Berlín es va considerar creïble en ser difosa per aquest canal.

Isis qualifica Al-Qaida d'«organització pacifista», tot i els atemptats de Nova York, Madrid i Londres. L'organització que avui monopolitza el terror islàmic desqualifica la seva predecessora per una disputa doctrinal, sobre l'autorització a les dones per participar en els apunyalaments d'infidels. Genèticament, l'Estat Islàmic sorgeix d'un afluent de la banda de Bin Laden a l'Iraq, per gentilesa d'un George Bush a qui difícilment superarà Donald Trump. No obstant això, Daesh ha desbancat tots els seus competidors gràcies a l'establiment d'un aparell de propaganda que hauria sorprès el comunisme del segle XX.

Per exemple, els vídeos sagnants d'Isis són produccions cinematogràfiques perfectament assajades. Es repeteixen les preses fins que s'aconsegueix l'efecte desitjat pels responsables artístics de l'organització. Segons els terroristes tornats a Occident, els botxins es dirigeixen al director de l'enregistrament per preguntar si han quedat bé en degollar a un presoner. L'Estat Islàmic cuida la seva imatge, però no funciona com un club anglès amb afiliats acuradament vetats pels socis. Alemanya assenyala que el tunisià Anis Amri, mort a Milà durant un enfrontament a trets amb la policia italiana, estava etiquetat com a «amenaça potencial» al costat de 549 residents més al país germànic. Calculant un potencial d'activació conservador del deu per cent, i quinze morts per atemptat, es pot calcular la possible reguera de sang. A falta de prevenció, benvingut sigui el balanç de víctimes.