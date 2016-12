Pacte de necessitat

Els partits polítics espanyols continuen enredats en greus crisis internes. No hi ha maneres de presentar-se davant de l´opinió pública amb un missatge clar des de la cohesió interna. Sense anar massa lluny, tot feia pensar que Podem podria representar un nou estil, una nova manera de fer.

Però a mesura que passen els mesos, aquesta força de l´esquer­ra més radical està decebent a milers de persones que els veien com un possible recanvi al PSOE. Des de fa unes quantes setmanes els ganivets corren per la seu de Podem a tort i a dret. La seva tasca parlamentària pràcticament és nul·la i tot el debat gira a l´entorn de la pugna entre Pablo Iglesias i en teoria la seva mà dreta, Iñigo Errejón. Han anunciat un congrés per al proper mes de febrer, però ja veurem què passa perquè al pas que anem alguns lideratges es poden quedar pel camí.

En un any els nous actors s´han fet vells. Aquestes disputes internes per les cadires recorden massa el passat. I si molts analistes sempre han dit que la federació madrilenya dels socialistes era un joc d´intrigues i traïcions, ara veiem el cromo repetit entre els podemistes que van a mata degolla i es troben del tot fraccionats.

I segons diuen alguns tertulians ben informats a casa de Ciutadans passa quelcom semblant i des de diferents sectors taronges es posa en dubte la manera de gestionar el partit per un Albert Rivera que es troba envoltat d´una crosta dirigent que li diu sí a tot. Internament ja es critica el líder i se l´acusa de poc transparent i de no permetre la democràcia interna.

De debò que aquest panorama és desolador. I ja només faltava que l´expresident Aznar renunciés a la presidència d´honor del PP. Volia fuetejar Rajoy per posicionar-se massa cap al centre polític i la manera de fer-ho ha estat deixant ben palès que trenquen les relacions. Això ha fet reaccionar alguns sectors de la dreta espanyola que intenten des de fa temps articular una proposta electoral que no sigui condescendent amb les reivindicacions dels catalans i de la cançó enfadosa del referèndum.

Aquest escenari ha provocat que les relacions entre el PP i PSOE siguin més fluides que mai. Els populars necessiten consolidar-se en el govern minoritari i els socialistes treballen per traslladar a l´opinió pública que són l´única alternativa creïble. Ambdós formacions es necessiten i ja estan pactant els noms dels nous magistrats del Constitucional o les vacants en els organismes reguladors.

A poc a poc, Rajoy va arraconant Ciudatans i fa una aposta molt concreta per rebre el suport d´un PSOE que necessita temps per recuperar-se electoralment i tancar la crisi interna que va patir arran de la dimissió de Pedro Sánchez. Al cap i a la fi, només els socialistes li garanteixen la majoria parlamentària, malgrat la ­xerrameca d´Albert Rivera.

Si alguns electors pensaren que aquesta legislatura seria diferent, anaven molt equivocats. Ni Podem ni Ciutadans representaran a les corts espanyoles alenades d´aire fresc. Repeteixen velles polítiques de les quals una gran quantitat de ciutadans ja estan força tips. Ara arriba el moment dels grans pactes i de ben segur els protagonitzaran PP i PSOE.

Avui ningú no sap com acabarà el procés català. Hi ha un munt d´interrogants sobre aquesta qüestió, però en aquest sentit populars i socialistes faran pinya. Seran companys de viatge en aquesta legislatura per pura necessitat. Mentrestant, la resta de formacions en seran testimonis privilegiats, però sense cap influència en les decisions.