Uns pastorets centenaris

Acabem de celebrar un aniversari molt especial: el centenari de l'estrena dels Pastorets de Josep M. Folch i Torres, que tingué lloc el 24 de desembre de 1916, a l'antic teatre Coliseu Pompeia de Barcelona.

Els Pastorets són un cant al Nadal i, per consegüent, al naixement de Jesús. També, una explicació amable i divertida del que és la lluita entre el bé i el mal. Sempre són esperats amb delit. Per representacions que veiem, sempre xalarem amb Lluquet i Rovelló, patirem amb Llucifer i Satanàs i ens alleujarem amb els arcàngels sant Miquel i sant Gabriel.

Causa gran impressió el nombre ingent de funcions que es representen aquests dies en escoles, centres parroquials, socials i teatres, així com el nombre de persones que es mobilitzen per a representar-los o bé per a seguir-los com a públic. Han esdevingut una autèntica tradició popular.

Heus ací la nostra aportació: ens plau de transcriure algunes anècdotes, relacionades amb aquests Pastorets, que ens explicà fa pocs dies el mateix Ramon Folch i Camarasa, fill de l'autor.

A les acaballes de 1916, la Junta d'Espectacles del Coliseu Pompeia, propietat dels pares caputxins, va encarregar-los a Josep M. Foch i Torres, que els va escriure en tan sols15 dies.

A l'Equador s'han representat, escurçats i en castellà, en una plaça pública, fent servir d'escenari la caixa d'un camió de l'exèrcit amb un dels costats abaixat.

Les monges benedictines del carrer Anglí de Barcelona, algun cop, el dia de Nadal, a la tarda, escenificaven entre elles petits fragments dels Pastorets, degudament disfressades i, en part, maquillades. Totes elles eren aplaudides per les que no actuaven.

Al sector de Geriatria de l'Hospital de Granollers, cada any, per Nadal, davant del seu públic de persones d'edat hospitalitzades, fan aquests Pastorets, interpretats pel personal mèdic, l'administratiu, el de la cuina i neteja, els mecànics, etc., disfressats i maquillats com veritables professionals.

Uns anys enrere, en una emissora de ràdio, alguns jugadors del Barça van llegir-ne fragments fent d'actors?

Aquests últims anys hem viscut, de manera intensa, diferents celebracions en relació amb Folch i Torres (cinquantenari de la seva mort (2000), centenari de la revista En Patufet (2004), de Massagran (2010)... Ara, dels Pastorets). La conclusió és clara: la seva obra aguanta bé els embats del pas del temps, tant per la qualitat literària com pels valors, immarcessibles i vigents, que la vertebren.