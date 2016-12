Ciutat podrida

La vaga indefinida dels serveis de neteja, enllumenat i escombraries ha convertit Figueres en un paisatge distòpic, en un escenari proper a les apocalipsis urbanes que hem vist a novel·les, còmics o pel·lis. De ciutat dels detalls a ciutat dels estralls.

Bosses de plàstic rebentades, cartrons escampats, caixes plenes de brutícies, residus i deixalles pudents s'apilotaven al voltant dels contenidors. S'escampaven en totes direccions i formaven barricades a les voreres que no deixaven passar els transeünts. Només les hauria pogut esquivar un Mad Max atrevit i motoritzat. Figueres, vila podrida.

Les escenes insòlites que hem viscut han provocat força rebombori a les xarxes socials, on molta gent s'ha dedicat a dir el nom del porc als vaguistes. És veritat que la seva decisió ens ha produït moltes molèsties, però també ho és que els treballadors d'Ecoserveis tenien tot el dret del món a fer vaga. I si no l'haguessin feta, l'Ajuntament no hauria atès part de les seves demandes que, vistes des de fora, eren bastant raonables.

L'equip de govern tampoc no pot dir que la vaga l'ha agafat per sorpresa. Es covava des de feia mesos. Ja n'hi havia hagut intents i la situació no es desbloquejava. Sembla que l'Ajuntament hagi optat per mantenir el pols amb els treballadors, fins que s'ha vist empès a trobar una solució.

Benvingudes siguin totes les hores de negociació emprades per arribar a un acord. Però fer política consisteix en això. I si aquest acord s'hagués firmat mesos enrere, ens hauríem estalviat el tràngol d'aquests dies i la imatge pública que hem ofert.