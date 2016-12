«Gran Torino», una pel·lícula tramposa

En Clint Eastwood va ser conegut com actor d'un subgènere cinematogràfic anomenat spaghetti western, films característics del que es definí com «estètica bruta», que presentaven l'oest americà de pelats paisatges eixorcs, aldees insignificants i arruïnades amb tavernes rònegues i cases llardoses, poblats per rudes i durs personatges amorals de trets psicològics imprevisibles i estrafolaris; cap d'ells no valia ni un dòlar. Es rodaven amb baix pressupost, però l'èxit taquiller va ser immens. El millor del spaghetti western era l'afany estilístic del director, Sergio Leone, per dotar-lo de cert nivell artístic; va contribuir a la seva difusió l'escaient música d'Enrio Morricone, que introduí en les pel·lícules ritme i emoció dramàtica.

El western és una narrativa genuïnament americana i el que va fer Sergio Leone, el director d'El bueno, el feo y el malo és un plagi antipàtic, una competència deslleial, que no els va fer gens ni mica de gràcia a les grans productores de Hollywood i més quan van omplir-se les sales de projecció d'un públic entusiasta. En Sergio Leone es va apropiar del relat del far west tot injectant-hi humor irònic; esquitxava les cintes amb gags riallers i diàlegs delirants impropis de l'èpica del western: sornegueria amable. Va farcir els films d'antiherois tot desmitificant el tractament gloriós que havien realitzat els grans directors americans especialitzats en aquest gènere. La inspiració de S. Leone fou Veracruz (1954), el primer film que reflecteix un ambient cruel, pobre i desmarxat, ple de personatges tronats.

Clint Eastwood era un actor desconegut als Estats Units especialitzat a fer de pistoler malcarat i feréstec que escopia tabac mastegat en aquest cinema de segona divisió. Després que John Wayne, Charles Bronson i algun altre actor famós renunciés a assumir el protagonisme d'una sèrie de pel·lícules de Harry «el Brut» dirigides per Don Siegel, en Clint acceptà el paper de cowboy-policia i es popularitzà als Estats Units. Harry va ser rebut a Europa com una proposta engrescadora estatunidenca per formar policies feixistes, un cos especial necessari per anorrear el desordre i la delinqüència en els barris baixos, tanmateix els films van tenir molt d'èxit. Clint Eastwood començà a rodar bones i robustes pel·lícules, en algunes ell fa de protagonista, en altres es limita a dirigir molt bé els millors actors i actrius.

Fa aproximadament un mes vaig publicar una crítica a l'últim film de Clint Eastwood, Sully. Alguns amics cinèfils m'indicaren que en treia conclusions falses, poc raonades i desaprovaven el fet d'haver escrit que a la pel·lícula no hi sortien actors negres (però és que no n'hi surten!). Sully narra un fet real, el forçat i miraculós amaratge d'un avió avariat sobre el riu Hudson, el 15 de gener del 2009, que gràcies a la perícia del comandant se salvà la tripulació i els passatgers. En l'esdeveniment hi havia homes i dones negres dins de l'avió, en l'equip de rescat i en la comissió formada per escatir si les coses s'havien fet bé, tanmateix no en deixa parlar a cap i només d'esquitllada els ensenya.

Aquests amics m'indicaren que la posició política i racial que té en Clint Eastwood sobre la gent que no és de raça blanca en els Estats Units queda ben explicitada en la pel·lícula Gran Torino, estrenada al 2009, un film simpàtic i on sembla que es manifesta a favor de la integració d'un concret grup asiàtic a la vida americana i en què el protagonista, rol que assumeix en Clint Eastwodd, carregat de prejudicis racials, que amb dificultat i desconfiança en va vencent selectivament uns quants i finalment accepta que determinada gent de color poden ser uns estatunidencs de ple dret.

He revisat de nou Gran Torino per saber què se m'havia escapat. Molts la recordem, però si algú no la té del tot present li refresco la memòria explicant escaridament l'argument. L'amo d'un cotxe de la marca Ford viu en un barri que ha anat a menys, abans residencial i poblat per blancs, ara per estrangers. Manté d'antuvi un desdeny xenòfob per tots els que no són de la seva raça i en la mesura que avancen els fets el desdeny es converteix en una actitud caritativa i exclusiva, mai solidària ni d'estricta justícia social; no l'estén a tots els immigrants, sinó només als que resideixen a la casa del costat: uns raonables veïns vietnamites i xinesos que pertanyen al grup ètnic Hmong, en català Miao. Els de l'ètnia Miao, malgrat tenir-hi una relació tibant, són bona gent, persones senzilles i conformistes, molt tradicionalistes i educades.

Gran Torino és la història, doncs, d'un americà d'origen polonès excombatent, que presumeix d'haver matat «xinesos» (per a ell tots els orientals són xinesos); un home jubilat de la gran empresa automobilística, la Ford, que viu en una barriada empobrida i perillosa. Tot el veïnatge és producte d'una mal administrada immigració, la gran majoria són asiàtics, excepte el barber, un italià fanfarró. L'home es relaciona i simpatitza amb la filla de la família veïna que té un germà adolescent confús. La noia guspireja frases enginyoses i ocurrències rialleres que atreuen l'atenció de l'home gran.

La conclusió que es desprèn de la cinta és que si l'home racista, embadalit per una jove asiàtica i el germà capsigrany, s'hagués mantingut lluny i sense renunciar a les seves idees no l'hauria dinyat. La feblesa psíquica i moral el portà a acostar-se als estrangers. No es mereixen ser ajudats perquè són uns desagraïts. Si cal conviure amb ells no ens hem de barrejar, res de mestissatge, d'interculturalitat, cada u a casa seva i els estrangers molt millor retornats al seu lloc d'origen.