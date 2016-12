Guanya Clinton, governa Trump

Hillary Clinton va obtenir 2,9 milions de vots més que Donald Trump, segons els resultats finals, revisats i certificats. Llavors, com és que Trump serà president? La causa és un sistema electoral que ja ha convertit altres vegades el perdedor en guanyador, però que el campió de la llibertat i la democràcia no es decideix a modificar.

L'anomalia es pot explicar, sense que això la justifiqui. Els Estats Units va néixer com una unió d'antigues colònies, després estats, cadascuna amb les seves pròpies institucions. La Unió era una superestructura el poder que no derivava directament dels ciutadans, sinó dels estats. Per això es va decidir que el president de la Unió fos elegit pels representants dels estats, i no directament pels ciutadans. Cada estat, amb el mecanisme que preferís, havia de designar un cert nombre d'electors, i aquests s'havien de reunir una única vegada per elegir el president. D'aquest grup se'n deia i se'n diu «col·legi electoral», i els seus membres anaven a la capital i triaven entre el que hi havia, amb llibertat de vot.

Oficialment, a les eleccions presidencials els ciutadans no voten el president sinó els representants de l'estat al col·legi electoral. A la pràctica, és un simple tràmit, encara que els darrers dies s'hagués pressionat els membres del col·legi perquè desobeïssin l'encàrrec dels seus votants; només un ho va fer.

En molts estats, els noms d'aquests representants ni tan sols no apareixen a les paperetes. Però el sistema és el mateix que quan es van crear els Estats Units, i la seva aplicació pràctica fa que el candidat més votat pugui no ser elegit, com aquesta vegada, que no ha estat la primera.

És cert que a casa nostra no sempre governa el més votat, però això és perquè en el nostre sistema són els diputats els que designen el cap del govern. No és el cas d'Estats Units. Allà, amb un sistema bipartidista consolidat com el que tenen, no hi ha cap raó perquè no elegeixin el seu president per vot directe i sense aquests estranys intermediaris. Guanya el més votat, i s'ha acabat. Certament, és el seu problema, però aquesta anomalia contrasta amb la pretesa imatge de país jove, modern i transparent.

En tot cas, es confirma que Donald Trump no va ser el més votat. Els votants no tenen tota la culpa del que ha passat. També la tenen tots els que podien haver promogut un canvi de sistema electoral i no ho han fet.