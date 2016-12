Les històries d'amor es fan i es desfan amb el ritme natural de la vida. Aquesta dona encomana una energia especial. Per això el germà li reclama ajut amb el negoci, que va de mal borràs. Ella canvia els menús, els fa més moderns. Per pocs calés, retoca el mobiliari. Sempre té un somriure per tothom, una bona cara. Arriba el primer mes, i el germà li explica, entre llàgrimes, que no li surten els comptes, que esperi una mica per cobrar. Això es repeteix el segon mes. Si es queixa massa, li dóna algun bitllet, perquè calli. En aquestes que arriba l'amiga del germà, una veneçolana de corbes de guitarra espanyola, i paraules amb regust a rom i canya de sucre. La Luz Marina fa que la clientela masculina bavegi i tregui fum pels queixals. Quan la germana descobreix que la noia escultural cobra, i ella no, li diu el nom del porc al germà, i deixa el local. Als pocs mesos, tancarà.

La família dirà d'ella que és una envejosa i una racista, que ha abandonat el germà. Així són les històries de família. El ric i important empresari de la ciutat, amb una panxa també important, està amb una noia més jove que ella. La passeja pels locals de moda. És un empresari que ha salvat la crisi amb èxit, com el surfista aprofita les onades. Duu roba a l'última i el cotxe més car del mercat. Però si analitzes el cas, el panorama s'esquerda. L'eslava escultural s'avorreix, nedant sense esma a la piscina coberta i climatitzada. Un dia, localitza pel Facebook a l'amor que va tenir a Khàrkiv, Ucraïna. Fins i tot li paga el bitllet perquè la visiti a la nostrada ciutat. A ensenyar-li les meravelles que amaga, i els canvis de la seva vida. Durant un temps, conformen una estranya parella de tres. Fins que l'empresari s'afarta, i fa que uns kosovars corpulents ballin claqué en el cos de l'amant. L'empresari està acostumat a guanyar.

Aquesta altra senyora frega escales i té una ONG particular i intransferible: la seva família. Aquesta bona senyora, d'edat avançada, es passeja per la ciutat, tot el dia en autobús, de feina en feina, de despatx en despatx, per tirar endavant la família. Una filla que la fan fora de les feines per la seva poca habilitat i ganes, un fill que és cuiner, però dedica més temps a l'estudi de les substàncies estupefaents que a millorar. Mai estalvia res, perquè tot ho dóna als seus. Fins i tot hipoteca el pis per ells. Sempre està allà, cuidant-los, ajudant-los, regalant-los paraules amables mentre que d'ella se'n recorden poc. Ni tan sols el dia del seu aniversari. Les històries d'amor, a vegades, no són històries d'amor, sinó que es confonen d'amistat cega, sacrifici mal entès i afavoreixen gent sense escrúpols, que s'aprofiten dels altres. La vida és tan injusta com meravellosa.