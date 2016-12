Segur que durant aquests dies no us podeu resistir a la temptació de recuperar les pel·lícules que més identifiqueu amb el Nadal, i és molt probable que sigueu d'aquestes persones que consideren Love Actually una cita particularment ineludible. Res a dir: tothom té els seus plaers culpables i la pel·lícula de Richard Curtis és tan legítima com qualsevol altra. Fins i tot té moments brillants, en gran mesura propiciats per Hugh Grant i l'impagable Bill Nighy fent d'estrella del rock crepuscular. Si em pregunteu, el meu segment preferit és el del jove britànic que viatja a l'Amèrica Profunda per tenir sexe i acaba en una orgia.

Ara bé, hi ha a Love Actually una escena que mai no he entès com no ha acabat al Tribunal de la Haia: aquella en què Andrew Lincoln (sí, sí, el Rick de The Walking Dead, només que llavors sabia el que era una dutxa) es presenta a la porta de Keira Knightley i li diu que l'estima mitjançant uns cartells per evitar que el marit d'ella, que és a casa, s'assabenti del que passa. Estovada per la seva candidesa, la noia acaba fent-li un petó a la boca. És un petó de comiat, sí, però ell ja ha tingut el seu morreig.

Analitzem aquesta escena, va. Ella s'adona que el noi sent alguna cosa poc després del seu casament, perquè al vídeo de la cerimònia, filmat pel pretendent, només apareix la noia. Atenció a la dada: Lincoln és el padrí del casament perquè és el millor amic del nuvi. Però no importa. L'aspirant es presenta a casa del seu millor amic (important retenir aquesta informació), sobreentén que el seu millor amic no es mourà del sofà perquè és un ranci (la pel·lícula s'assegura en tot moment de mostrar-lo com un imbècil, no fos cas) i li ensenya els cartells perquè clar, com que la noia és mig ximpleta segur que no li fotrà la bronca de la seva vida i acabarà fotent-li un petó als morros. Quins collons. No us enganyeu: rient-li la gràcia al pretendent, sou còmplices de l'acte de deshonestedat d'un tiracanyes de manual.

Aquesta escena, en el fons, acaba essent una gran metàfora del Nadal, l'època en què entrem en una estranya letargia per oblidar-nos de les deslleialtats i els mal parits que ens envolten.