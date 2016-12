Madrid tindrà port marítim

Excel·lent notícia. Serem l'enveja de la comunitat internacional! Per fi un gran port marítim a Madrid! Una infraestructura colossal necessària que no només servirà per fer arribar mercaderies a la gran capital espanyola, sinó, sobretot, els 2,7 milions de creueristes que aquest 2016 han posat el peu a Barcelona, que podran visitar el Museo del Prado amb descomptes. Cal aplaudir una iniciativa que contribuirà a la igualtat entre tots els espanyols. El macroprojecte preveu excavar un canal entre Barcelona i Madrid a càrrec de la multinacional Sacyr, que aportarà l'experiència adquirida amb l'ampliació del Canal de Panamà. Els 657 metres en vertical que separen Madrid del nivell de mar se salvaran construint grans ascensors i elevadors, un dels quals estarà reservat a la Casa Reial espanyola i portarà el nom de Felip VI –que recuperarà el iot Azor– i un altre el nom de Cristiano Ronaldo, amb forma de pilota d'or. El ja batejat com a Canal del Diálogo seguirà un traçat paral·lel al de la línia de l'AVE Madrid-Barcelona. El previsor executiu de Rajoy ha reservat, en cas de fallida, una compensació milionària per a Sacyr, de manera que no cal preocupar-se de res. S'ha optat per Madrid-Barcelona per «interès general» de «tots els espanyols», com estableix la Constitució. Bon dia dels Sants Innocents!