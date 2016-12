El momentum, un parauleta de moda, defineix en gran mesura el sentit immediat de les dinàmiques polítiques. El momentum fa que pugi un candidat i baixi un altre, que es destaqui un tema electoral i es difumini un altre, que es parli d'un assumpte i no del contrari. El momentum seria la moda lligada al tràfec d'una campanya que ja, per definició, s'ha fet contínua any rere any, legislatura rere legislatura. Hi va haver, fa temps, un moment constitucional que va exportar a l'Europa de l'Est els valors de la Transició. Eren els anys en què Felipe González es feia amb Kohl i Mitterrand, i rebia el premi Carlemany per la seva contribució europea. Amb Aznar, el moment anglosaxó es va traduir en una expressió que va fer fortuna en alguns mitjans: al nostre país li deien «the spanish bull», de la mateixa manera que a la pròspera Irlanda se la denominava «the celtic tiger». En fi, l'embriaguesa de les bombolles no és privativa d'una sola època; més aviat al contrari. Zapatero va gaudir del seu instant privilegiat, que alguns van confondre amb la baraka, tot i que la roda de la fortuna mai gira una sola direcció. Al capdavall, el momentum de Rajoy ha arribat per descart i se substancia en una capacitat de resistència inusual, que acaba subratllant les contradiccions dels altres partits abans que les seves pròpies. Catalunya porta anys subjecta a una hiperventilació sobiranista que alguns han volgut confondre amb un suflé. En to menor –o potser no–, aquesta última legislatura ha vist néixer als partits del que s'ha vingut a denominar «nova política» –Podem i Ciutadans–, cada un amb el seu particular punt àlgid. Durant un temps, Podem va amenaçar de sobrepassar el PSOE i Ciutadans amb devastar les vinyes populars. El bipartidisme, sobretot a l'esquerra de l'arc parlamentari, es va trencar. Però, amb la formació d'un nou govern, el momentum sembla haver canviat altra vegada de signe.

En realitat, Podem i Ciutadans –cada un a la seva manera– s'han alimentat de les crisis del sistema, ja sigui l'econòmica –des de l'esclat de la bombolla el 2008–, la territorial o la política. Encara que, a mesura que l'entorn es va normalitzant lentament, el seu camp d'actuació es redueix. El cas més evident seria el d'Albert Rivera, confinat en terra de ningú i en obvi retrocés, si més no conjuntural. Dividit entre l'ànima socialdemòcrata i antinacionalista dels seus orígens, i l'ànima liberal (i més pactista) que s'ha imposat els últims dies, un es pregunta de quina manera –o amb quin discurs– pot transcendir a Ciutadans el debat públic. Plantejaments com el del contracte únic, la motxilla austríaca o l'ampliació del permís de paternitat són d'una indiscutible modernitat –un diria que exigibles i necessaris–, però el seu abast electoral només pot ser moderat (per no dir irrellevant). De fet, la majoria dels espanyols mesura la seva prosperitat relativa d'acord a altres criteris molt més immediats: l'abundància –o l'escassetat– de feina, el preu de l'habitatge i, sobretot, l'accés fàcil al crèdit. Amb els bancs obrint ja la mànega dels diners, al que cal afegir l'allau d'inversió estrangera en llocs concrets del país, les bases d'una nova bombolla comencen a posar-se en marxa. És la divertida vinyeta humorística que vam poder veure fa uns anys a la revista The New Yorker, en la qual un broker borratxo i deprimit s'acostava a la barra d'un bar i demanava que li servissin «una bombolla més». Potser l'economia només funcioni a cop d'aquest tipus d'estímuls.

Sense entrar en el govern, Ciutadans entrega tot l'avantatge al Partit Popular, almenys mentre se segueixi creant ocupació i els vents de cua –tipus d'interès, inversió exterior i preu del petroli– li siguin favorables.

La crisi de visibilitat de Ciutadans s'estén a tots aquells partits que no volen embrutar-se amb el fang de la gestió diària, potser perquè –com ja va observar amb el seu cinisme habitual Giulio Andreotti– «el poder desgasta, sobretot al que no en té». I més quan la debilitat parlamentària el deixa a un en terra de ningú.