Fa uns dies, de manera pedagògica, abans de sortir de casa em poso el videoclip i la cançó de la campanya «Casa nostra, casa vostra» d'en Joan Dausà. Crec que així, tot i sentir-me culpable per no fer res, no dono l'esquena a tots aquells que estan vivint fets terrorífics al nostre mar. Girar el cap i fer veure que no passa res és ser còmplice. Gràcies a la cançó i el videoclip –encara que sigui una estona– penso i reflexiono.

És complicat sentir empatia darrere una pantalla i més encara quan vivim a l'era de la sobreinformació, de les imatges que toquen el límit del que és censurable i dels debats on opina tothom –fins i tot el que no sap del que parla. Tot això ens crea una mena de mur contra la sensibilitat i l'empatia, que només cau quan ens passa a nosaltres, a algú proper o ens sentim completament identificats amb alguna persona que hem vist que ho està vivint. Som així d'egoistes. Els darrers fets ocorreguts a Turquia, Alemanya o Síria, em fan pensar que parlar de III guerra mundial no és gens descerebrat. No vull –ni puc– entrar en una anàlisi més profunda –no pretenc ser d'aquells dels quals us parlava abans, que parlen sense saber–, però la política exterior dels països més poderosos del món, els més de cinc milions de refugiats, els milers i milers de morts, els atemptats dia sí dia també i el populisme i racisme creixent a la societat avalen i donen la raó als que pensen com jo, estem –no davant– dins d'una guerra global. Un conflicte diferent als que coneixem fins ara, amb la por com a primera arma –només fa falta passar uns dies a París– alimentada per discursos racistes contra immigrants, refugiats i tot allò que no s'assembli a nosaltres. És trist i impotent no conèixer cap solució i veure com els humans transformen i malgasten l'energia en negativitat i problemes. Hi ha massa gent que encara no entén que el progrés va agafat de la mà del respecte i la pau, i no de l'odi i la guerra, com alguns intenten fer-nos creure. Fins que no sigui així em passarà com a en Joan, no entendré aquests humans.