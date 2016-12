Uns grans regals de Reis

ÀNGELA FERRER I MATÓ girona

Bé, s´apropa la festa del Tres Reis i ves per on el Govern central ha decidit premiar o obsequiar, tant se val, alguns sectors amb dificultats amb sengles regals. Fixeu-vos: als pensionistes que ja estan amb l´aigua al coll se´ls augmentarà la pensió amb un esplèndid 0,25 o sigui res, no n´hi ha ni per a un cafè. També als que pateixen pobresa energètica els volen arreglar la situació, sense tallar el llum, però resulta que per aprovar aquest decret es necessiten almenys tres mesos... i ja no farà fred, vaja quina esplendidesa! A Catalunya ens regalen diversos processos que passaran a ser jutjats: Artur Mas, la presidenta del Parlament i com que són tan esplèndids suposo que trobaran alguna altra manera de fer-nos un regal excel·lent. Vaja, que tots els col·lectius afectats ja poden fabricar-se (és més barat que comprar-los fets) els fanalets dels Reis per tal de celebrar els grans «regals» que Espanya els prepara. Hauria estat més adient comunicar aquestes decisions tan altruistes el Dia dels Innocents (28 de desembre) i així fer-nos un bon ­panxó de riure pensant que tanta mala «baba» no podia ser real. Però ho és, ho és! El Govern ens estima tant!

Regenerar el tren social i territorial

josep m. loste i romero portbou

Les mobilitzacions –socials i/o territorials– ben planificades sempre tenen èxit. En aquest sentit el tren de nit de París/Cervera/Portbou es podria recuperar. D´aquesta manera, a causa de les fortes mobilitzacions, el govern de París vol replantejar-se suprimir el tren París-Cervera-Portbou. Per tot això, ara seria el moment més oportú de portar a terme una mobilització i reivindicació cívica de tots els actors socials, polítics i ­territorials de la Regió de Girona, per tal de fer possible una gran campanya a favor de la revitalització de la línia del tren convencional del sentit comú –i molt especialment, de les interconnexions Portbou-Cervera de la Marenda– ben coordinada amb les reivindicacions que es fan a la Catalunya Nord i la Regió d´Occitània. Ha arribat l´hora de dignificar de debò el tren convencional Perpinyà-Cervera - Portbou - Figueres - Girona. El tren convencional que ha d´ajudar a donar un impuls econòmic i social a tota una munió pobles i contrades que no acaben de trobar una solució als seus problemes estructurals.

El pessebre i l´arbre

Pedro J. Piqueras Ibáñez GIRONA

El papa Francesc va rebre les delegacions procedents de Malta i de la regió italiana del Trentino, que han regalat el Betlem i l´arbre de Nadal de la plaça de Sant Pere. El Sant Pare ha explicat que també els pessebres col·locats en les esglésies, a les cases i en tants llocs públics són una invitació a «fer lloc a Déu en la nostra vida i en la societat», amagat en el rostre de tantes persones que estan en condicions de dificultat, de pobresa i de tribulació. El pessebre i l´arbre –ha assenyalat– formen un missatge d´esperança i d´amor, i ajuden a crear el clima natalici favorable per viure amb fe el misteri del Naixement del Redemptor, «vingut a la terra amb senzillesa i mansuetud». Deixem-nos atreure –ha convidat– amb ànim de nens, davant del pessebre, perquè allà es comprèn la bondat de Déu i es contempla la seva misericòrdia, que s´ha fet carn humana per estovar les nostres mirades.

Anglès, pressupostos 2017

Pere Espinet i Coll portaveu del grup municipal PAU (Per Anglès Units)

El grup PAU, guanyador de les eleccions municipals del 2015 en vots i regidors, escoltant les inquietuds que ens han fet arribar, hem cregut que era adient presentar al·legacions als pressupostos del 2017. Malauradament, CiU i ERC del que hem presentat ens han dit que no a tot. Aquí en teniu un tast. S´estan rebent subvencions, demanades amb anterioritat, i es pot utilitzar el prop de mig milió d´euros de passades legislatures. En vista d´això, vàrem demanar no tocar els impostos creient que caldria abaixar-los , tornen a fer pagar per descarregar llenya, utilització d´espais i material municipal, etc. Sobre les multes per infraccions, dels 6.000 euros del 2016, les previsions per al 2017 seran de 20.000 euros i no hi podem estar d´acord. Sobre el Geriàtric, tenim un lloc, un estudi previ i un gruix de diners. Per començar, a CiU i ERC no els ha semblat bé la nostra proposta. Tampoc no els ha agradat les de destinar diners als carruatges dels Reis, els nostres gegants, els treballs preventius de dues icones emblemàtiques: la Trona i l´Arcada de Can Verdaguer. La continuació dels tràmits del cementiri antic, ja que fent actuacions puntuals, tindríem en gran part solucionat el problema del Pompeu Fabra i veïns de Can Serra. Continuarem presentant totes aquelles propostes que la ciutadania del nostre poble ens faci arribar.