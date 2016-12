Guanyar o perdre

Als garants de l'Estat no els ha fet ni fred ni calor l'anunci d'acord entre JxSí i CUP per aprovar la llei de la desconnexió, que pel sobiranisme és considerat el moviment d'escac i mat. La llei més important del procés d'independència que hauria de provocar l'anomenat xoc de trens amb l'Estat que fa anys que s'anuncia.

En el foli que van enviar ahir els partits per explicar aquesta Llei tan «important», s'explica que per garantir al màxim la seguretat jurídica, la constitució de la República Catalana només es farà un cop guanyat el referèndum, sempre que es guanyi per un sol vot, com ha dit Carles Puigdemont a un mitjà francès. Vet aquí la pregunta fonamental: què és abans, la Llei o el referèndum? Què és abans, l'ou o la gallina?

A Madrid fa temps que donen per amortitzat el procés. Amb raó o sense, saben que vagi on vagi, i arribi on arribi, l'artefacte anomenat Junts pel Sí, al final aconseguiran desactivar-lo tot traient la cartera i reconeixent Catalunya com una nació de bijuteria. I ja està! L'Estat té tots els poders i sap que Catalunya és una bestreta. Una simple caixeta de ferro amb quatre diners prestats per pagar les minúcies. En tot cas l'Estat entès com l'entén el PP i una part del PSOE sap perfectament que Catalunya és un territori poblat per gent que fa revolucions de somriures als carrers però que s'espanta com un caniche quan l'Estat ensenya les dents.

Sigui com sigui, els partits independentistes estan fent malament alguna cosa perquè a les darreres dues enquestes del CEO l'independentisme ha retrocedit. El CEO parla d'empat tècnic però el cas és que perd suports i si el referèndum se celebrés avui, no guanyarien. No deu ser que les promeses eternes cansen?

Per molt que al PP pensin el contrari, tots sabem que l'independentisme no apareix i desapareix per art de màgia. Va arribar fa uns anys per quedar-se molts anys. Però ara estem parlant d'una altra cosa: de guanyar o de perdre.