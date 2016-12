El Museu de l´Aquarel·la

eulàlia isabel rodríguez pitarque torroella de montgrí

El nom de Martínez Lozano és molt conegut entre els que pintem aquarel·les: va ser un gran aquarel·lista. Veure´l pintar amb els seus pinzells i brotxes dominant l´aigua amb el pigment sobre el paper era un gran espectacle. I veure com integrava en l´obra tots els regalims de pintura que baixaven pel paper creant noves formes, encara més. Aquesta setmana he visitat el Museu de l´Aquarel·la J. Martínez Lozano, que es troba a Llançà en el marc d´un edifici nou, ben situat al poble, on també hi ha l´ajuntament i la biblioteca. Va ser creat per l´Ajuntament per agrair al pintor el fet que donés la seva col·lecció d´aquarel·les, on a banda de seves n´hi ha d´altres artistes. Hi ha una part fixa i una altra de temporal on porten obres de fora. Parlant amb el responsable ens va dir que intenten que a la part fixa es vagin movent les obres del fons perquè totes s´hi puguin acabar mostrant. Tot bé, però vaig tenir la mateixa sensació que vaig tenir després de visitar el Museu Municipal de Tossa de Mar: aquests museus on hi ha petites joies de la història de l´art haurien d´estar més ben cuidats i sabuts fer conèixer millor al ­públic; més estimats, en definitiva.



Estimats Reis Mags

fernando guerrero barrio girona

Aquest any no us demanaré res per a mi, com a pensionista i persona gran que sóc, em preocupen altres coses de la societat en què vivim, per exemple: Que cap nen es quedi sense joguines perquè els seus pares estiguin a l´atur, que cap nen passi gana, que cap nen sigui utilitzat per les màfies que comercien amb ells, que cap nen perdi la vida en les guerres provocades per alguns dirigents, que cap nen perdi el somriure.

Els nens són les persones més indefenses i de les quals s´aprofiten pederastes i traficants, però també hi ha les ­guerres, on són víctimes dels enfrontaments entre ideologies diferents amb l´objecte d´aconseguir el poder, un exemple és la guerra de Síria on el 27% de les víctimes són nens torturats i assassinats, mentre els organismes públics ONU i UE no fan res per impedir-ho. També hi ha un altre col·lectiu, els pensionistes, que després de tota una vida de treball una gran majoria malviu amb pensions precàries que no els arriben ni per pagar llum, aigua etc, per la qual cosa són desnonats de casa, i en alguns casos compartint la pensió amb fills i néts.

Estimats Reis Mags, sé que és difícil el que us demano, però a vosaltres que sou màgics potser us facin més cas els polítics i es pugui aturar la guerra, s´acabi amb les desigualtats, es respectin més les persones i s´implanti la PAU al món.



Felicitació al CEE Font de l´Abella

remei lópez carbó girona

Sóc monitora del transport escolar del CEE Font de l´Abella. Aquest any dins dels diversos actes commemoratius, amb motiu del cinquantè aniversari del centre, l´escola ha dut a terme el muntatge d´un pessebre vivent amb una posada en escena que es podria definir amb una sola paraula, una meravella. Moltes felicitats, a tots aquests alumnes tan especials i fantàstics, als mestres i a tot el personal del centre per aquest petit però gran projecte que fa reflexionar sobre el treball en equip que es realitza a l´escola, amb un excel·lent ambient de relació que traspassa de la professionalitat a l´estima. Enhorabona per aquest repte, que ens ha proporcionat a tots els assistents i familiars un feliç somriure.



2017, any d´esperances

Francesc A. Picas la jonquera

Que Catalunya trobi el camí de la prosperitat, i retorni a les seves arrels. Que la crisi econòmica i la corrupció s´apartin de casa nostra. Que no falti treball a les famílies. Que la indústria sigui pròspera. Que l´artesania es guanyi la vida. Que l´agricultura i el comerç siguin florescents. Que la joventut trobi feina en els seus estudis i professions. Que els jubilats i les viudes cobrin unes pensions dignes. Que a cap família no li falti pa a taula, ni amor, ni germanor. Que els malalts recobrin la salut, els avis no els falti companyia i els ­emigrants puguin retornar a la seva pàtria. Que tots els pobles i nacions de la terra gaudeixin de pau i convivència.