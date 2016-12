La crisi ha arribat a la política

A les poques hores de l´atemptat en un mercat nadalenc de Berlín, i quan la majoria de l´opinió pública se solidaritzava amb les víctimes, Geert Wilders, líder populista holandès que encapçala les enquestes davant les eleccions del març, va publicar un impactant muntatge en xarxes socials, on es veia la cancellera alema­nya, Angela Merkel, amb la cara i les mans tacades de sang. No va ser l´únic líder euroescèptic que va reaccionar posicionant-se contra la cancellera que havia mostrat la cara més generosa d´Europa, davant l´onada d´immigrants arribats de Síria. L´exlíder d´UKIP i triomfant promotor del Brexit, Nigel Farage o Marion Maréchal-Le Pen, diputada francesa i neboda de la líder del Front Nacional, Marine Le Pen, també van abocar crítiques contra la «irresponsabilitat de Merkel».

I és que l´any que acaba ha estat el de la translació definitiva de la crisi financera del 2008 al pla sociopolític, amb l´ascens de tendències que posen en qüestió l´ordre liberal creat després del final de la II Guerra Mundial (des del Brexit a la derrota del referèndum constitucional italià promoguda pel «reformador» Renzi, passant per la imprevista victòria del controvertit magnat Donald Trump en les eleccions nord-americanes). Encara que en aquest moment és poc probable que els corrents populistes s´imposin en les eleccions previstes a França i Alemanya (malgrat que sí que aconseguiran cotes històriques de suport popular), sembla clar que Occident s´endinsa en un període de malestar social, amb por al terrorisme gihadista i donant suport a forces polítiques abstretes i proteccionistes (l´últim rumor apuntava que Trump volia imposar un augment del 5% en els aranzels de les importacions nord-americanes). El dubte és si la creixent desglobalització serà efímera o duradora.