En loteria som espanyolíssims

Si un dia es convoca el referèndum d'independència de Catalunya, els partidaris hauran de garantir que podrem continuar comprant loteria espanyola i, més específicament, dècims de la rifa de Nadal, ja que els catalans preferim jugar-nos els diners en el Gordo que en la Grossa en una proporció de més de quinze a un.

Les xifres canten: aquest any hem invertit, perdó, gastat 393 milions d'euros en la gran rifa espanyola, mentre que la seva alternativa catalana, aquella que compra la gent que ens fa ràbia (segons l'anunci), ha distribuït bitllets per valor de 25 milions d'euros, i fins avui no se sabrà quants han quedat sense vendre.

Espanyolisme sociològic? Menysteniment de les coses nostrades? «Autoodi», com diuen els meus amics de la ceba més rabiüda? Ja vindran sociòlegs, psicòlegs i predicadors diversos a explicar-ho. El cert és que la preferència no té cap base aritmètica. El Gordo dóna més diners per bitllet, però els bitllets són més cars. En tots dos sortejos el primer premi és de 20.000 euros per cada euro jugat. I el segon premi és de 6.500 euros per cada euro jugat en totes dues rifes. D'altra banda, les probabilitats que et toqui la Grossa o el Gordo són idèntiques: una sobre cent mil per cada número que juguis, ja que cent mil són els números diferents que es posen a la venda.

I a més a més, que la Grossa «caigui» a Catalunya és molt més fàcil que no pas el Gordo, per la simple raó que la immensa majoria de butlletes de la rifa catalana es queden al país.

Finalment, cada loteria destina a premis només una part del que ingressa per la venda de bitllets; la resta va a les arques públiques. En un cas, a les espanyoles, i en l'altre, a les de la Generalitat.

Si les probabilitats que et toqui el premi gros són les mateixes, si aquest premi gros és el mateix amb relació a la quantitat apostada, i si en un dels dos casos tots els diners es queden a Catalunya, per què ens aboquem al Gordo i no a la Grossa?

Aquest comportament sembla força contradictori amb el fet que la meitat dels catalans votaria per la independència, que el 85% està a favor del referèndum i que gairebé tothom diu que l'autonomia està mal finançada.

Volem administrar els nostres impostos i blasmem amb energia el dèficit fiscal, però regalem els nostres diners a la loteria d'en Rajoy quan els podríem regalar a la d'en Puigdemont. Qui ens entengui que ens compri.