La política i la renovació del constitucional

Al mes d'abril del 2015 va morir el magistrat del Tribunal Constitucional Luis Ortega, designat per la Cambra Alta a proposta del PSOE. Des de llavors, a vint mesos vista, el màxim òrgan encarregat de defensar la Constitució compta amb un membre menys, per la qual cosa el seu Ple, en lloc dels dotze components previstos, s'ha estat reunint només amb onze per prendre les seves corresponents decisions. Succeeix el mateix amb la seva Sala Primera, que ha hagut de rebaixar el nombre de juristes de sis a cinc des de fa més d'un any i mig. El Senat, encarregat d'aquesta substitució, ha demostrat una manifesta deixadesa en les seves funcions en retardar el nomenament d'un nou jutge, exhibint amb això una barreja de negligència i incapacitat. Tant ha deixat passar el temps que ja se li ha unit aquesta obligació de cobrir l'esmentada vacant per defunció amb la de les altres tres, derivades del termini màxim que una persona pot formar part del TC.

La llei preveu que, abans dels quatre mesos previs a la data d'expiració dels nomenaments, el president del Tribunal sol·liciti dels presidents dels òrgans que han de realitzar les propostes dels noms dels nous magistrats, perquè s'iniciï el corresponent procediment. Aquesta és la raó per la qual el passat mes de juny es va enviar a la Cambra Alta un escrit de sol·licitud de posada en marxa del procés de designació dels magistrats que han de ser renovats, per concloure el seu mandat a finals de 2016 (entre ells, el mateix president del TC, Francisco Pérez de los Cobos).

Doncs bé, tot i que desembre ja s'ha acabat, tot segueix exactament igual. La data en el calendari estava clarament indicada des de feia molt de temps, però la indolència i inutilitat dels senadors ens condemna a inaugurar el nou any 2017, no només amb tres, sinó amb quatre vacants per cobrir, corresponents a la del membre mort fa un any i mig més la terna el mandat de la qual caduca, sense que hi hagi cap recanvi. Aquesta desídia en l'exercici de la seva obligació, unida a les escasses i desnaturalitzades funcions de la Cambra a la qual pertanyen –convertida en una assemblea inoperant, irrellevant i sense sentit– hauria d'avergonyir els qui la integren, que ni tan sols són capaços de complir amb una dosi mínima d'eficàcia la seva funció de designar els membres d'un òrgan tan essencial com és el Tribunal Constitucional.

A l'anteriorment exposat s'hi ha d'afegir la qüestió de la politització dels requerits nomenaments. Els partits polítics afronten la renovació d'institucions com aquesta pensant únicament en el tros de pastís que els tocarà en sort. Els grups parlamentaris reparteixen les seves quotes i escullen els seus candidats d'entre un llistat de juristes afins a les seves sigles. Així comença a deduir-se amb claredat dels titulars d'alguns mitjans de comunicació, com ara que la secretària general del PP i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, està movent els fils perquè Gerardo Martínez Tristán, vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), esdevingui magistrat del Tribunal Constitucional, o que l'exdiputat del PP Andrés Ollero Tassara es perfili com el seu nou president i que la vicepresidència recaigui amb tota probabilitat en la magistrada Encarna Roca Trias, elegida en el seu dia a proposta del partit Socialista.

Finalment, cal fer referència a la grotesca notícia que el Parlament català hagi decidit no proposar candidats a aquests càrrecs, a manera de fórmula de protesta dels partits independentistes, indignats perquè no se'ls permeti vulnerar impunement les regles més elementals de l'Estat de dret.

Aquesta forma d'abordar (en el sentit més pirata del terme) la composició i renovació d'un òrgan tan transcendental com el Tribunal Constitucional, acaba per afectar tant el seu prestigi com la seva imatge. Les formacions polítiques tracten el tema sense el degut respecte, sense el més mínim intent de dissimular les seves ànsies de col·locar a professionals ideològicament afins i sense condicions a l'hora de desprestigiar una de les institucions que ha de comptar amb un major nivell de seguretat i d'autoritat. Com si fossin piròmans irresponsables, juguen amb un foc difícil de controlar que, al final, acabarà per cremar-nos a tots.