Polítics cantautors

No hem avançat gens, només sento discursos buits, tòpics demagògics... i es compren aquests discursos sense saber quant costen. La independència, per exemple, ningú diu el que ens costarà i a sobre ningú ho pregunta. Els polítics ja són com nosaltres, els cantautors (que li ho preguntin a en Lluís Llach, si no), prometen l'Arcàdia somiada, però sense detallar el preu del bitllet. Els catalans sabem que tot té un preu». Jaume Sisa no és un ideoleg, ni un estrateg (o sí?); és un cantautor i, a jutjar per les declaracions que fa en una entrevista al diari El País que signa Luis Hidalgo, la correcció política no és precisament el seu fort. El que es pregunta (en veu alta) Sisa ens interpel·la a molts, que no som processistes, ni sobiranistes, ni unionistes, ni espanyolistes ni -istes de cap mena, tot i que sempre acabem encabits en algun dels bàndols, què hi farem.

Com Sisa, alguns, més aviat silents, ens interroguem «per què una gran part del poble català ha comprat aquesta idea (de la independència d'un dia per l'altre) sabent que és impossible?» i pensem que «sense una guerra o una revolució això no és possible», que amb només un somriure no es va enlloc, ni a comprar tabac (els que fumem). Vivim temps de líders galàctics en un univers irrealísticament màgic que fa que el Parlament, per exemple, s'assembli més a la residència impossible de Hogwarts d'en Harry Potter que a la casa del poble. Un espai on només caben les dèries d'uns i dels altres -istes, mentre a fora patim fred de peus a l'hivern i suem la cansalada els mesos de canícula. A fora de la Ciutadella no hi ha temps per somiar amb truites (d'ous trencats): l'objectiu primordial és arribar a final de mes sense que ningú prengui mal. Però això deuen ser collonades per als intrèpids buscadors de la pedra filosofal, els líders galàctics. Ves que si la troben (i subratllem «si») no es posin a estirar-la tan fort uns per aquí i els altres per allà, que no acabi tan tombada, tombada, tombada que es trenqui. I tot plegat per què? I com ens interepel·la en Sisa: a quin preu?