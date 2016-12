Que lluny queda el segle XX

Quan escrivim l'expressió «a principis de segle», la teva ment vola cap al XX o al XXI? Aquest delicat matís és el símptoma més exacte d'envelliment. Els menors de 35 anys redueixen la seva experiència adulta a la present centúria, que constitueix el seu horitzó d'esdeveniments. A partir dels 45, la sentència «en les albors del segle» ens remunta a imatges accelerades en blanc i negre. La meitat de la població del planeta s'enfronta a la condició humana en els anys dos mil. Per enquadrar la seva magnitud desbordant, suposen el quatre per cent de tots els éssers humans que han poblat la Terra. Com avorrir-se en un món així, predica l'optimista. Com trobar un minut de silenci enmig d'aquest enrenou, remuga el pessimista.

La vellesa consisteix a creure's un habitant majoritari del segle XX, una esllavissada que no es cura comprant els últims gadgets. La passada centúria, i no parlo del XIX, s'amuntega ja a les golfes al costat de les seves predecessores. Curiosament, el XXI va poblar la ficció científica o no de les dècades passades. En materialitzar-se, ha perdut la principal quota de la seva màgia. Mai trepitgis la gespa de la terra incògnita.

Al prehistòric 1999 debatíem si el mil·lenni acabava el 2000 o el 2001. (També discutíem si es col·lapsarien tots els ordinadors, però no hi va haver sort). No obstant això, l'acotament entre anys rodons voreja la superstició. Eric Hobsbawm va reafirmar en un llibre magistral la brevetat del segle XX, que al seu judici abastava des de l'inici de la Guerra Mundial el 1914 a la caiguda del Mur el 1989. En les albors d'aquest segle –el XXI, no es deixi trair per la seva edat–, rastrejàvem un esdeveniment definitiu. Així va arribar, l'11 de setembre de 2001. Milers d'articulistes van coincidir que la centúria començava amb retard, quan és possible que acabés amb avançament i visquem en les seqüeles d'aquell col·lapse. Ens agradi o no, estem esgotant l'adolescència del segle XXI. Després de dues dècades sense nom, en breu començaran els anys vint. De quin segle? No em diguis que les teves sinapsis t'han ofert imatges d'un charleston.