Facebook es renta les mans amb les notícies falses

Facebook es renta les mans pel que a brutícia de continguts es refereix. Davant la invasió de notícies falses a la xarxa social (algunes d´elles bromes innòcues o simplement reclams publicitaris però altres molt perilloses i tòxiques), la companyia de Mark Zuckerberg s´ha tret de la màniga un ingenu sistema per intentar calmar les veus irades que han sorgit en contra seu en la seva condició de ventilador de faules. Faules que, no ho oblidem, poden arribar a tenir una influència evident en l´esdevenir de l´actualitat: vegeu el cas de Donald Trump, la campanya del qual va sortir enormement beneficiada per la irrupció de notícies falses que perjudicaven sobretot la seva rival, Hillary Clinton. O el sagnant episodi del tiroteig que va commocionar el 4 de desembre a Washington, quan un home armat va entrar en una pizzeria per investigar «per si mateix» una presumpta trama de prostitució infantil vinculada a Clinton en aquest local.

El que proposa Facebook contra aquesta pesta de fals periodisme que s´inventa informacions no ja esbiaixades o manipulades sinó grolleres mentides realitzades conscientment i amb traïdoria és posar marques. Assenyalar els possibles perills, no tallar-los. Delatar sense prendre mesures. La xarxa social passa la patata calenta a l´usuari i cedeix la seva responsabilitat a tercers perquè analitzin les notícies i avisin de la seva potencial falsedat o de la seva condició d´informació interessada o ­incorrecta. Llavors, Facebook adverteix sobre aquestes notícies perquè el lector tingui dubtes sobre la seva veracitat.

Zuckerberg afirmava recentment que «som més que un distribuïdor de notícies. Som un nou tipus de plataforma per al discurs públic». Si això és així, si hi ha una aspiració clara i definida d´intervenir de manera directa en la maquinària social gràcies a les seves colonitzacions virals, la mesura de marcar les notícies sospitoses de ser falses suposa un claríssim desistiment de funcions i un abandonament de les seves responsabilitats. No per casualitat el Govern alemany prepara una bateria de regulacions de control perquè la publicació d´informacions falses per part de xarxes socials o mitjans sigui castigada amb multes que poden arribar al mig milió d´euros, depenent dels ingressos de l´empresa en qüestió.

«La llibertat d´expressió no abasta la difamació i les calúmnies i és una cosa que ha de perseguir la Justícia també a la xarxa», va dir el ministre de justícia alemany Heiko Maas. Maas va reclamar a Facebook que assumeixi conseqüències i ha recordat que «també guanya molts diners amb notícies falses. El que té ingressos milionaris a la xarxa, també té una responsabilitat social. Les difamacions sancionables han de ser esborrades immediatament després de la notificació. Per als usuaris ha de resultar més senzill poder notificar una entrada com a falsa», va dir.

Zuckerberg ha presentat en societat «Jarvis», un majordom virtual creat gairebé com un «hobby» i el nom recorda a l´assistent d´«Iron man». És una llàstima que no hagués dedicat també el seu temps i inqüestionable talent a idear un caçador virtual de notícies falses que les tregui de la circulació en lloc de conformar-se amb un pueril sistema de senyals que no eradicaran la pesta de les mentides i els rumors.