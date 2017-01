A l'horòscop xinès, 2017 és l'any del gall de foc roig. Si busquem en el món virtual explicacions dels experts en astrologia, descobrirem que és un signe característic d'una etapa de lideratges intensos i enèrgics. No obstant això també afirmen que la bestiola haurà de superar enormes dificultats si vol tirar endavant projectes ambiciosos.

El gall es mourà en un equilibri inestable, malgrat la seguretat en si mateix, la seva determinació, la competitivitat ferotge i la brutalitat de les seves actuacions.

Així doncs, s'enceta un període de constants passos endavant i enrere amb avenços que, a vegades, confonen la realitat amb la ficció.

Si el gall és l'animal que regeix l'any, l'element que l'acompanya és el foc roig intens, que estarà present en les grans discissions, que formarà part de les mesquineses i que atiarà el naixement de fenòmens autoritaris que posaran en perill la pau i la germanor.

I caldrà confiar en la providència perquè aquest animalot, que és el rei del galliner, sia un model de virtuts, capaç de copsar la realitat, sense limitar-se a administrar-la sinó de conduir-la cap a objectius beneficiosos per a tota la col·lectivitat.

Ara bé, actuaran satisfactòriament els nostres galls? Es comportaran com uns líders ètics, estètics, exquisits, definits, educats i equilibrats? Donem un cop d'ull als polítics.

Observem un gall entotsolat assegut a la poltrona del galliner, mirant-se el melic. Contemplem un gall decapitat, de caminar sinuós, que intenta l'etern retorn mentre s'interroga sobre el ser o no ser. Descobrim el gall sense plomes que busca desesperadament les engrunes que cauen de la taula dels convidats al banquet. Apareixen els escarafalls del gall dindi ultracuidat quan retrunyen els quiquiriquics dels companys que li volen tallar la cresta convertida en cueta pilosa.

A casa nostra, el gall no se sap si és de pota blava, autèntic exemplar de raça catalana del Prat, o és de raça empordanesa, en perill d'extinció.

De totes maneres, tampoc se sap si va o ve, perseguit per l'ombra d'un gall plomat per éssers galàctics que volen anar lluny, sempre molt més lluny.

Per tant, tampoc s'ha de descartar la temptació del gall català de tirar pel dret, peti qui peti, i cremar-ho tot amb foc purificador.

Què fer en una brega de galls? Si hi ha voluntat de diàleg, es podria començar bevent dos litres d'aigua al dia per eliminar toxines i tenir el cos hidratat. Si es vol jugar una partida d'escacs per guanyar temps, el resultat seran taules o escac i mat.

Si és un diàleg de sords, la lluita està servida. I caldria potser una treva per consultar els astròlegs per si existeixen espais d'harmonia i convivència.

En fi, que la sort ens acompanyi durant el 2017!