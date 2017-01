Canvis en certes tradicions

Lluís Torner i Callicó girona

Darrerament, al pas dels anys, a mesura que es va fent present, cada vegada més, l´arribada de gent d´altres països, i que els mitjans de comunicació ens parlin de models diferents, correm el risc d´anar perdent tradicions, d´aquelles que teníem ben arrelades. No volem pas dir que sigui dolent, també té aspectes positius, però als que ja som un xic grans, a vegades, fa que lamentem la pèrdua d´algunes d´aquelles que teníem ben assumides. Per això, en aquestes festes nadalenques, ens n´han vingut algunes al pensament. N´ha sortit el següent:

Començant pel Tió de Nadal,/ sempre ha tingut protagonisme,/ pels catalans és peça principal,/ i té un important simbolisme.

Malgrat això, alguns, darrerament,/ semblen preferir l´arbre de Nadal,/ –amb els lluminosos adornaments–/ per dipositar-hi els regals.

És com els Reis, amb el Pare Noel,/ són uns personatges ben diferents;/ els primers tenen major ascendent,/ però l´altre els va guanyant terreny.

Cas semblant passa amb el pessebre,/ una pràctica que es va perdent,/ amb la pèrdua de les creences,/ i la globalització present.

Com la celebració del Cap d´Any, també/ cada cop més diversificada,/ amb maneres molt diferents de fer,/ segons qui i com organitzada.

Amb la vinguda de gent diversa,/ que tenen altres tradicions, / sovint ben diferents a les nostres,/ amb llurs creences i religions.

La varietat no és dolenta,/ si la compartim pacíficament,/ sens imposicions d´un front l´altre,/ mantenint, cadascú, els referents.

Per tant els partidaris del Tió,/ el pessebre, els Reis i Cap d´Any,/ procurem seguir la tradició,/ i l´esperit dels símbols culturals.

Els registradors i l´Agència Tirbutària

Enric Carrera Voltas Girona

Em dic Enric Carrera, sóc jubilat i català. Vaig llegir una notícia que m´ha interessat molt. El govern de la Generalitat ha decidit tirar endavant el projecte de desenvolupament de l´Agència Tributària de Catalunya (ATC) i prescindirà de la feina que actualment fan les oficines de liquidació dels Registradors de la Propietat. Em va semblar una bona notícia perquè es creen les estructures d´estat del meu país, però he sabut que la tasca encomanada als Srs. Registradors feien una revisió del cent per cent, es a dir, de revisió de tots els documents que tributen. Vaig investigar quines són les proporcions de revisió en els altres països europeus més desenvolupats i el meu treball de camp em va fer arribar a la conclusió que aquesta eficiència no es produeix a cap altre país. Vaig consultar persones vinculades a l´ATC i premsa recent, i vaig confirmar que es creu que es una pèrdua de temps la revisió del cent per cent dels documents presentats, que el ­correcte i el que fan en la majoria de països desenvolupats és la revisió del deu per cent, és a dir, de cada 10 documents que es presenten se´n comprova aleatòriament 1 i per tant els altres 9 documents no es revisen i són finalitzats independentment de si estan o no ben autoliquidats.

Vist això, la meva conclusió és: En un futur país com el nostre, que tindrà moltes virtuts, però que no deixa de ser un país ibèric i mediterrani, trets característics de la picaresca, la trampa i la insolidaritat fiscal no com el nord d´Europa, veig totalment insuficient la revisió del deu per cent, millor dit, ho trobo totalment inacceptable.

Voldria dir com a jubilat que dependré de la solidaritat i de l´obediència fiscal ciutadana en els tributs imposats.

Moltes gràcies i Visca Catalunya.