Punyals podemites

Saben aquell dels dos amics que van per un camí i es troben una gorra de mariscal a terra? Un d´ells la recull, se la posa i comenta: «És curiós, de sobte m´han vingut moltes ganes de tirar bombes».

Els inventors de l´experiment universitari conegut per Podem s´han posat la gorra de dirigents d´un partit polític i no han trigat gaire a sentir uns desitjos irrefrenables d´apunyalar-se. Però com que són nous en l´ofici ho fan de cara, a teló alçat i davant d´un públic sorprès. (També ho van fer així els socialistes, i són veterans. En canvi Rajoy fa servir la daga sense que ningú se n´adoni fins que el cadàver sura al Manzanares).

Les bicefàlies no són fàcils de gestionar en política, un art bèl·lic que tendeix al comandament únic, però Trotski va resistir al costat de Lenin fins a l´arribada de Stalin i Felipe González no va aviar Alfonso Guerra fins nou anys després d´arribar al Govern, i encara amb l´ajuda del germaníssim. Potser perquè cada un tenia clar el paper de l´altre. Això no sembla ocórrer a Podem. Errejón vol decidir les polítiques que ha d´executar Iglesias, i aquest prefereix desenvolupar les seves.

Podem esclata quan l´objectiu encara és lluny. Governen alcaldies i participen en executius regionals, però les eleccions de juny van frenar en sec les promeses del desembre anterior. Es barallen per un poder que no exerceixen. En realitat, es tiren pel cap la frenada electoral, quan van sumar Esquerra Unida i van perdre vots. Potser justament per l´aliança, o potser per mèrits propis: aquesta és la qüestió. O potser és només el detonant, i la qüestió és que al capdamunt d´una piràmide només hi cap un líder.

El concepte de centralisme democràtic va ser desenvolupat per Lenin a Què fer? (1902) com a forma d´organització dels partits revolucionaris. Consisteix que les bases trien una direcció i tot seguit obeeixen cegament les seves consignes amb una disciplina militar. No cal dir que el comandant de tal exèrcit acrític ho té molt fàcil per retenir el càrrec pels segles dels segles. Aquests dies els «pablistas» critiquen Errejón amb el missatge «debilitar el líder és debilitar el partit».

El cert és que la societat demana partits disciplinats i monolítics. A les enquestes els reclama democràcia interna, però a les urnes castiga els partits que exposen el seu debat, és a dir, «que es barallen». Vegeu les expectatives de vot del PSOE després del «debat» que va descavalcar Pedro Sánchez. Posem per cas.