Royal incompetència

Comencem l´any com el vam acabar, però no sense abans desitjar-los, benvolguts lectors, molta salut, felicitat i independència per a aquest 2017! I ara ja sí, in medias res.

Com aquest diari ha anat informant abastament, Royal Marine II és la promoció immobiliària dels despropòsits, que ha acabat costant als ciutadans de Roses la friolera de 2,2 milions d´euros. Val a dir que l´última notícia del 2016 relacionada amb el cas és fins i tot positiva: en només tres setmanes, la fiscalia ha resolt que no calia ni tan sols obrir diligències prèvies per la denúncia per prevaricació i malversació de cabals públics presentada contra diversos membres del Govern rosinc per part de J. A. Valderas, (exregidor d´UMdC, que ja li ha exigit que retorni l´acta) i els seus esbirros Ghassan Abou-Assali, Francisco Somoza, Silas Garrido i Ricardo Moraes, membres de Plataforma Ciutadana Implica´t i «cares visibles» del Cercle Podem, el tercer intent d´apropiar-se la marca Podem a Roses. La incontestable i rapidíssima actuació de la fiscalia no només demostra que no hi ha sospites de cap irregularitat, sinó també el grau d´incompetència dels denunciants i dels seus assessors, que probablement han segellat la possibilitat d´esbrinar les veritables culpes o responsabilitats d´aquest cas, que segur que hi són, per sempre més.

El que és tan o més greu és que aquesta colla de «progressistes de nova fornada» utilitzen l´escàndol amb l´única intenció de «conquerir» el govern de la Vila. O potser val més dir «reconquerir-lo» per a en Joan Bataller, el terratinent rosinc més important i autèntic cervell darrere totes les operacions polítiques irregulars que Roses ha sofert durant les últimes dècades –des de la «moció de censura dels mexicans», passant pel govern quadripartit de Magda Casamitjana fins al «muntatge» actual. El seu home de confiança és Ghassan i entre tots dos han aconseguit situar «la seu» del Cercle Podem als baixos de l´antic habitatge d´Artur Fonolleras, líder del PP rosinc i «filiat» d´en Bataller fins a la seva mort l´any 2008. Amb ell, Casamitjana havia «teixit» el seu govern contra natura. L´altre soci d´aquell «pacte» fou el GIR, un partit local també controlat per Bataller i que aquest va fusionar amb la Unió de Valderas, per fer petar la coalició amb Convergència. Però després de perdre la seva «assignació» (un sou de 3.000 € a la Diputació pel qual no va haver de treballar), Valderas ha decidit fugir del vaixell que s´enfonsa i ara negocia la seva integració a Podem. Allò més senzill és explicar el seu sorprenent gir ideològic: «en un pueblo, cuentan más las personas y su trabajo que las ideologías de los partidos».