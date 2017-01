El papu i Rajoy Super Glue

Pretendre penjar l'etiqueta de dolent de la pel·lícula a Puigdemont i als que volem el dret democràtic de decidir és de ximples. L'aparell mediàtic espanyol diu que volem trencar Espanya i que estem dividint Catalunya. Però, segons l'última enquesta del Centre d'Estudis i Opinió (CEO), amb resultats fets públics el passat dia 29, un 65,2% de la població de Catalunya considera que Catalunya ha assolit un nivell «insuficient» d'autonomia. Per tant, qui divideix la societat? Segons el meu parer, els que volem que la gent pugui decidir lliurement i democràticament no dividim la societat, sinó que sembrem futur, il·lusió i esperança. De front topem amb el vell mur avorrible i espinós de l'Espanya casposa i corrupta que vol mantenir el poder a mans dels mateixos pocs de sempre. I la seva única proposta és Rajoy Super Glue. Això té sortosament cada vegada menys adeptes. Una Espanya que no pot maquillar els salaris i les pensions a la baixa i la pujada descarada de l'aigua, el gas, la llum i la telefonia, encara que posis estrangulador a l'aixeta i bombeta de baix consum. Segons el CEO, vol ser una regió d'Espanya (4,5%), una comunitat autònoma (23,6%), un estat dins una Espanya federal (29,2%), un estat independent (36,1%). Això diu avui la gent. Què diria la gent sense el papu judicial?